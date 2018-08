La pasión conquista 'First Dates' Momento en el que Joana y Jonathan se funden en un beso. / Cuatro Joana y Jonathan protagonizan uno de los momentos más sensuales en la historia del programa EL NORTE Jueves, 16 agosto 2018, 10:53

'First Dates' siempre genera situaciones curiosas, o bien plantones de última hora, o bien charlas interminables sin final feliz o bien citas incómodas desde el primer momento... Pero en la historia de este programa de Cuatro aún no se había dado lo que protagonizaron Joana y Jonathan.

Joana, una joven barcelonesa de 28 años, acudía al programa de Sobera para «disfrutar de la vida». Su cita era con Jonathan, un repartidor de 29, también de Barcelona, apasionado de los coches y de las mujeres. Nada más ver a Joana, como recoge la web de 'El HuffPost', quedó prendado de la chica.

La atracción física entre ellos solo fue el principio. Mientras hablaban, los dos se daban cuenta de que la cita podía prosperar e incluso el chico le hizo una proposición de plan a Joana. «Si un fin de semana te digo vamos a Montmeló...», le propuso Jonathan, a lo que ella respondió: «Me gusta la aventura, me gusta hacer cosas nuevas...». El joven insistió: «Pero que no te importa a lo mejor coger un fin de semana y coger una tienda de campaña...». Y ella asintió: «Me encantaría... Eso sí, si me encuentro algún animal lo mismo corro».

A lo largo de la cita, Jonathan metió en una ocasión la pata al hablar de las carreras ilegales, uno de sus secretos. «Por el hecho de tener un coche modificado no significa que te vayas a ir a las quedadas ilegales del Alcampo... ¿Has escuchado hablar de ellas?». Diéndose cuenta del error cometido, el repartidor intentó salir como pudo de la situación: «No son tampoco carreras ilegales, y ellos realizan carreras que son ilegales pero por estar allí no tienen por qué multarme».

Esta conversación no enturbió la cita, que cada segundo que pasaba subía de temperatura. Cuando el guión les propuso darse un beso de tornillo, ninguno de los dos se lo pensó y se fundieron en un beso, protagonizando una de los momentos más sensuales de la historia del programa.

Por supuesto, ambos quedaron para una segunda cita, aunque Joana puso una condición: que Jonathan sacara tiempo libre para que ambos pudieran verse y conocers. El chico, encantado, le prometió todo el tiempo del mundo.