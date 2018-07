Un pasaje de un libro de Carme Chaparro coincide con una muerte en la realidad La novela 'La química del odio' cuenta un episodio similar al que se ha producido en el Hospital de La Paz EL NORTE Miércoles, 11 julio 2018, 16:29

Hace unas horas se hacía pública una noticia que informaba de que habían encontrado el cadáver de un hombre en el hueco de uno de los ascensores del Hospital de La Paz, en Madrid. Un suceso que coincide con un capítulo de la novela de la periodista Carme Chaparro 'La química del odio'.

La propia Chaparro ha señalado en una entrevista a 'Outdoor' que «no es la primera vez que ocurre algo que ya está escrito en la novela» y añade: «Estaba conduciendo y no paraban de entrarme mensajes en el móvil. He aparcado y ya he visto las capturas de pantalla. Me he quedado blanca».

Carme Chaparro se enteró de la noticia en las redes sociales, aunque la periodista asegura no creer «en brujería ni artes adivinatorias», ha querido dejar claro que no busca «frivolizar con el tema y quiero dar mis condolencias a los familiares del fallecido».

Chaparro ha confesado que para escribir este pasaje se inspiró en un suceso real que tuvo lugar en el hospital de Bellvigte en 1989.