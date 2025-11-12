Paris Jackson confiesa que el consumo de drogas le perforó el tabique nasal La hija de Michael Jackson ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que muestra cómo tiene el tabique nasal perforado

El Norte Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:17

Paris Jackson, hija de Michael Jackson, confiesa que el consumo de drogas le ha arruinado la vida, además de perforarle el tabique nasal. La hija del 'rey del pop' ha mostrado los efectos de su drogadicción en su cuenta en 'TikTok', donde utiliza la linterna de su teléfono móvil para enseñar la perforación provocada. «Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz. Me pasa porque tengo lo que se llama un tabique perforado. Es por lo que vosotros creéis que es. No consumáis drogas, chicos», añade la también cantante y actriz, de 27 años.

Paris Jackson señala que no quiere someterse a una cirugía plástica porque lleva seis años sin consumir y ese tipo de operaciones requieren tomar pastillas.