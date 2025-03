Paola Olmedo cambia totalmente de imagen, tras casi siete horas de intervención

El Norte Jueves, 20 de marzo 2025, 18:58 Comenta Compartir

Paola Olmedo ha cambiado completamente de imagen, tras someterse a una intervención quirúrgica con el objeto de solventar los problemas derivados del estado en el que tenía la boca. Unos problemas que derivaron en dificultades de audición que podrían acabar en una sordera definitiva.

Ahora, la revista 'Lecturas' ha publicado imágenes del resultado final de la operación que realmente ha sido impactante. Tanto es así que la propia esteticista decía: «Mi madre no me reconoció». Sobre la intervención, Paola Olmedo daba los detalles, explicando que se la realizó en la Seguridad Social: «Sí porque es algo médico, nada estético. Me operaron tres cirujanos hace un mes y una semana durante seis horas y media».

«Mucho antes de los problemas digestivos tenía problemas de audición, me afectaba a la garganta y al oído. Según pasan los años empeora y dejas de oír. O te operas o te quedas sorda», decía en la entrevista. Olmedo contaba cómo fue el día de antes: «El día antes estaba demasiado tensa, no dormí bien. Me han roto todo (señala desde la parte alta de la nariz). Es un operación muy delicada, hay muchas terminaciones nerviosas y por lo mínimo podía tener un problema de parálisis. Podía haber rechazado las placas (de titanio) que me han puesto (se señala la mejilla). Creo que llevo unos tornillos también».

El postoperatorio tampoco ha sido nada fácil, pues ha pasado semanas sin poder ingerir alimentos. La que fuera mujer de José María Almoguera ha estado comiendo tan solo papillas y líquidos pues no podía mover la boca y la rehabilitación para poder volver a abrir y cerrar la boca ha sido de lo más doloroso para ella. No cabe la menor duda de que ha sido tremendamente complicado.

Irreconocible

En la entrevista para la citada revista, Paola Olmedo cuenta que no se reconoce porque además le tuvieron que arreglar la nariz: «Te miras todo, cada detalle. En fotos no me reconozco, es más raro todavía. Han tenido que retocarme todo. El cirujano me comenta que la nariz quedaba rara y me la han tenido que tocar también. Lo de la nariz no me lo esperaba. No me esperaba tanto cambio, es muy brusco. No hay marcha atrás».

La opinión de sus hijos y de su pareja ha sido fundamental y así lo ha vivido Paola: «Mis hijos han llorado muchísimo. El del medio ha tenido rechazo. Lo primero que dijo 'esa no es tu nariz. No eres mi madre'», contaba. Y en cuanto a su nueva pareja decía: «Me empezó a abrazar, me empezó a dar un montón de besos, me decía 'estás guapísima. Esto une muchísimo más. Que te digan que estás guapa pero que tú no te veas es muy complicado. Esa persona alfa no la he tenido en mi vida».

La reacción de Almoguera era de lo más esperada y se enteraba en directo en 'TardeAR' del resultado: «Vaya cambio», exclamaba. En el plató le preguntaban si se arrepentía de haber roto con ella y él lo tenía claro: «No rompí con ella por eso». Además, añadía: «El cambio es grande. Le ha cambiado la cara por completo. No sé si la reconocería por la calle. No le saco parecido ahora mismo. Está guapa, le ha quedado muy bien», decía al respecto.