Isa Pantoja defiende a Omar Montes
EL NORTE Lunes, 13 agosto 2018, 19:31

Omar Montes, un joven cantante madrileño, no tiene buena fama entre las personas que le tienen cerca. Mientras él defiende vivir de su música e incluso ser número en ventas en nuestro país -al menos en las principales listas españolas no-, muchos consideran que está con Isa Pantoja para conseguir fama y formar parte de la próxima edición de 'GH VIP'.

Ambos pasean juntos por Madrid y Chabelita, como recoge 'Chance', cansada de las acusaciones vertidas sobre su nueva pareja por parte de los vecinos de Omar ha salido en su defensa: «Es más bueno que el pan». El propio cantante advierte que «esos no eran mis vecinos, está todo montado. Mis vecinos no dicen eso de mí. Me quieren mucho porque yo soy muy bueno» y asegura que, porque sea «sea boxeador y agresivo en el ring no tiene nada que ver no tiene nada que ver para que sea malo».

Preguntado sobre si está utilizando a Chabelita para promocionarse en televisión, Omar cree que no lo necesita e incluso asegura que no le gusta 'Gran Hermano VIP'. Chabelita, por contra, no lo tiene tan seguro y ante la misma pregunta respondió: «No lo sé».