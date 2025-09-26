El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Paloma Lago. EFE

Paloma Lago aclará en qué punto se encuentra su denuncia por agresión sexual a un consejero de la Xunta

La modelo, a pesar del asunto nada agradable, ha reconocido que ha pasado un buen verano

El Norte

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:32

Paloma Lago ha reaparecido en los Premios de Sostenibilidad y Moda Greenwalk, en Barcelona, tras la demanda por presunta agresión sexual que interpuso contra el exconselleiro del Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares. Paloma ha presentado la gala y aunque no ha querido entrar en detalles del caso judicial, sí ha dicho algunas palabras a la prensa: «Estoy feliz y contenta, presentando estos premios de moda, con un jurado extraordinario».

La modelo precisó, sobre su denuncia: «No puedo daros ninguna información sobre este tema porque es un tema que está judicializado. Seguro que me entendéis». No obstante ha reconocido que ha pasado un buen verano (el caso trascendió en junio, aunque la presunta agresión tuvo lugar en diciembre pasado). «Todo muy bien, genial».

