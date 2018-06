El padre de Michael Jackson dio órdenes para que no se informará de su salud a su familia Joe Jackson. / Reuters Josep Jackson se encuentra en estado terminal debido a un cáncer de páncreas que padece EL NORTE Lunes, 25 junio 2018, 16:00

Joseph Jackson, que cumplirá 90 años el 26 de julio y el patriarca de los Jackson, que fue el origen de la carrera de Michael Jackson, se encuentra en estado terminal debido a un cáncer de páncreas que padece. El padre de 11 hijos y creador del grupo The Jackson 5 está hospitalizado en Los Ángeles luchando contra esta enfermedad desde hace tiempo, acompañado por su esposa, hijos y nietos que se han reunido en torno a él.

Hace unos días, su hijo Jermaine declaró al 'Daily Mail' que su padre estaba muy grave «muy, muy frágil, no tiene mucho tiempo. La familia debe estar junto a su cama, esa es nuestra única intención en los próximos días».

En el último vídeo publicado por Joe Jackson en Instagram, el 6 de junio, se le puede ver en uno de los locales de la cadena de helados y batidos Jamba Juice, con la música de su hijo Michael sonando de fondo y mostrando su indecisión a la hora de elegir: «Tantas opciones que no sé qué seleccionar. Con la música de Michael tocando, quiero beber tres zumos al mismo tiempo», decía.

Su hija Janet Jackson pronunció un sentido discurso el pasado viernes en los Radio Disney Music Awards 2018 y recibió el Premio Impact. Durante su discurso, agradeció a su madre, Katherine, por «el amor más extravagante que se pueda imaginar», y luego le agradeció a Joe, de quien dice que «me llevó a sacar lo mejor de mí».

Según recoge 'Daily Mail', Joe padece un cáncer de páncreas en estado avanzado. También ha detallado el diario la lucha entre bastidores de los miembros de la familia y un «círculo cercano de manipuladores» con acceso permanente al patriarca de los Jackson.

«Nadie sabe lo que está pasando. No deberíamos tener que suplicar, y suplicar, y discutir para ver a nuestro propio padre, especialmente en un momento como este», declaraba Jermaine Jackson al medio británico. «Nos duele. Cuando comenzó a ponerse peor no nos dijeron dónde estaba y no pudimos conocer una visión completa de su estado. Mi madre ha estado muy enferma y a mi padre no le queda mucho tiempo. La familia necesita estar al lado de su cama. Esa es nuestra única intención en sus últimos días».

Según parece, la decisión de Joe de que nadie le visitara en el hospital ha abierto una nueva batalla legal en torno a los Jackson. Aunque el patriarca lleve tiempo luchando contra la enfermedad, al parecer dio instrucciones verbales en los últimos días para evitar que su familia acceda a su historial médico.