El padre de Malú ya conoce a Albert Rivera Pepe de Lucía ha reconocido en una entrevista que tiene relación con el líder de Ciudadanos desde hace tiempo EL NORTE Miércoles, 27 febrero 2019, 11:47

Siete días después de que saliese a la luz la supuesta relación de Albert Rivera con Malú, el padre de la artista, Pepe de Lucía, ha roto su silencio y ha reconocido en la revista 'Semana' que ya conoce al líder de Ciudadanos. El cantaor y productor musical español de flamenco reconoce que lo conoce desde hace tiempo y «congeniamos». «Albert Rivera es un ser humano para mí entrañable, le aprecio mucho», cuenta. Incluso ha llegado a declarar a la citada publicación que han hecho hasta planes juntos, entre ellos ir al teatro.

Pepe de Lucía no ha querido dar muchos detalles del asunto pues asegura que su hija ya es mayor de edad. «A mi no me gusta hablar de esto... Bueno, yo es que todavía no lo he digerido. Mi hija es muy independiente, muy liberal y muy inteligente», dice Pepe de Lucía.