El padre de Lamine Yamal se casa con su novia Khristina, de 23 años

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, se ha hecho popular por sus vídeos de recetas de cocina que le han llevado a sumar más de 1,3 millones de seguidores, además de por publicar contenido junto a su hijo, el jugador del Barcelona F.C. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que Nasraoui iba utilizar esta misma cuenta para anunciar que se casa con su novia, una joven llamada Khristina con la que mantiene una diferencia de edad de 16 años.

Él, con 39 años, y ella, con 23, han anunciado su compromiso de boda con una fotografía en la que la joven aparece sentada y él de pie, a su lado, mientras la rodea con el brazo. La imagen viene acompañada con el icono de un anillo de diamantes y un corazón de color negro, por lo que sus seguidores han concluido que, efectivamente, se casan. La mayoría de los comentarios que ha recibido han criticado al padre de Lamine, que estuvo «ausente» durante la crianza de la nueva promesa del fútbol, por casarse con una chica que bien podría ser «su hija».

«Menuda combinación», «Pobre Lamine, otra boca que mantener», «Enhorabuena a la chica por pensionarse tan pronto», son algunos de los comentarios que los fans del jugador han dejado en la publicación. Según se aprecia en el muro de Mounir Nasraoui, fue el 7 de febrero de este 2025 cuando él compartió la primera foto junto a su pareja, con la que lleva saliendo poco más de un año.

Tras el anuncio de su próxima boda, de la que no se sabe ni el lugar ni la fecha, el padre de Yamal ha vuelto a publicar otra fotografía junto a su prometida, a la que llama 'My Candy'. De nuevo, la imagen ha provocado numerosos comentarios en contra de esta relación, como «Ni Dicaprio se atrevió a tanto» o «¿Pero, ¿cuántos años tiene esta niña?», dada la evidente diferencia de edad que hay entre los dos.

La madre de Lamine

Esta polémica se une a la que pronto protagonizará la madre de Lamine, Sheila Ebana, quien, este próximo 7 de noviembre, será la protagonista de una multitudinaria (y temprana) cena de Navidad, en la que los comensales pagarán por estar cerca de ella. Los precios de este evento, para el que Sheila ha sido contratada, van desde los 150 euros, como tarifa más baja, hasta los 360 euros, según si se quiere cenar con champán o no y si los comensales quieren hacerse una foto después de cenar con Ebana.

