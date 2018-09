Paz Padilla no estará invitada a la boda de Belén Esteban, según Kiko Hernández Kiko Hernández, en 'Sálvame'. / Telecinco El colaborador de 'Sálvame' ha hecho su propia quiniela sobre las ausencias al enlace de la 'Princesa del Pueblo' EL NORTE Viernes, 7 septiembre 2018, 12:02

Belén Esteban ha puesto fecha a su boda con Miguel Marcos. Será el 22 de junio de 2019, por lo que todavía falta mucho tiempo para saber con exactitud la lista de invitados que acudirá al enlace.

Kiko Hernández ha hecho su propia quiniela en 'Sálvame' y ha adelantado algunos nombres que, con casi toda probabilidad, no estarán invitados. «Creo que no van a asistir a la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos, sin hablar con ella, Laura Fa, Antonio Tejado, Rafa Mora, Antonio Montero, Diego Arrabal, María Lapiedra, Gustavo González...». Y, para sorpresa de todos, en esa lista también incluyó a Paz Padilla.

La presentadora de 'Sálvame' se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales. Ya que, además de participar en 'Sálvame' y 'La que se avecina', en breve la veremos como miembro del jurado de 'Got talent', lo que no supondrá que abandone los trabajos en los que participa, como ella misma ha adelantado: «No voy a renunciar a nada, yo he tenido un mes de vacaciones y ya no me voy más. Prefiero trabajar, soy una persona muy activa».