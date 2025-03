Pablo Motos y su terrible venganza contra un niño

el norte Martes, 15 de septiembre 2020, 12:07 Comenta Compartir

Durante la tertulia con alguno de los colaboradores de 'El Hormiguero', Pablo Motos quiso abordar los recuerdos de la infancia, teniendo en cuenta que las clases ya han comenzado. La charla, amena y repleta de risas, derivó hacia las enfermedades pasadas por los presentes en el plató del espacio de Antena 3.

En un momento de la charla, Pablo Motos tomó la palabra para decir que él pasó la varicela. Hasta ahí todo normal..., pero el presentador sorprendió cuando añadió: «¡Pero con 27 años!». Como recoge 'Bekia', Motos explicó que había sido la hija de una expareja quien le había contagiado.

El 'drama' fue que Pablo tuvo que aislarse en una habitación, y durante ese encierro decidieron celebrar el cumpleaños de la pequeña. Motos reconoció que vivió momentos duros porque los niños, que correteaban por la terraza, se asomaban a la ventana de la habitación y gritaban: «¡Tienes granos!». El presentador reconoció que esta pequeña tontería le sacó de quicio. En un momento de la celebración, Motos atrapó a uno de esos niños, lo abrazó muy fuerte para soltarlo después. «Ese niño la semana anterior intentó tirar a mi gato por la ventana», justificó Pablo ante la sorpresa de los presentes.

Fue una de las anécdotas del programa de ayer, pero no la única. Cuando el invitado, Joaquín Reyes, intentó regalar los 6.000 euros en una llamada, uno de los que descolgó el móvil confesó que no veía el programa, mientras que otra fue más sincera: «No lo veo nunca, no me gusta», colgando después, algo que ha conseguido dejar descolocado tanto al presentador como al invitado.

Insatisfechos por la reacción de la mujer, la volvieron a llamar, y su respuesta fue contundente: «No, no quiero tanto dinero. Son imbéciles».