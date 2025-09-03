Pablo Motos homenajea a Marta Jiménez tras su trágico fallecimiento El presentador dedicó el estreno de la temporada de 'El Hormiguero' a la colaboradora fallecida este verano practicando salto base

El Norte Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:09

Pablo Motos abrió la nueva temporada de 'El Hormiguero' con un momento emotivo. El presentador quiso rendir tributo a Marta Jiménez, conocida como «la mujer adrenalina», quien perdió la vida el pasado 13 de julio mientras practicaba salto base en el Pirineo aragonés. «Queremos dedicarle este programa a Marta, recordarla como siempre venía, con alegría y entusiasmo», dijo Pablo visiblemente emocionado, antes de dar paso a un vídeo con imágenes de la colaboradora en acción. En la pantalla, un mensaje claro: «Hasta siempre, Marta».

Marta Jiménez se había convertido en una figura muy popular entre los seguidores de 'El Hormiguero' gracias a su participación en retos extremos. Con solo 34 años, su valentía y energía la habían hecho destacar en el espacio nocturno de Antena 3, donde era una de las colaboradoras más queridas.

Pablo Motos ya había expresado su dolor en redes sociales, compartiendo imágenes de los momentos más icónicos de Marta y palabras de cariño para su familia y pareja.

Apasionada de los deportes de riesgo,también era conocida en el mundo de las actividades extremas. Su especialidad, el salto base, es considerado uno de los deportes más peligrosos del mundo, y ella lo practicaba con dedicación y respeto. El accidente tuvo lugar en Punta Calva, en el valle de Chistau (Huesca), cuando un vecino alertó a las autoridades tras ver que una persona había sufrido un percance tras saltar desde una cresta. Los equipos de rescate de montaña localizaron rápidamente el cuerpo de la colaboradora.

La noticia sacudió a amigos, familiares y compañeros de profesión. El homenaje televisivo fue una manera de que el equipo de 'El Hormiguero' y su audiencia se despidieran de ella. «Marta, va por ti. Sigue volando», concluyó Pablo Motos.