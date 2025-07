Pablo Motos habla de su matrimonio con Laura Llopis

El Norte Miércoles, 9 de julio 2025, 18:49 Comenta Compartir

Pablo Motos se ha convertido uno de los grandes comunicadores del país. Una fama que ha conseguido gracias al formato de 'El Hormiguero'. Pero, como se suelde decir, detrás de un gran hombre hay también una gran mujer. El presentador lleva casi 30 años con su actual mujer, la productora Laura Llopis, a la que conoció mientras todavía trabajaba en la filial de Onda Cero en Valencia.

Llopis también ha encontrado su hueco dentro del exitoso programa de su marido: ejerce como coordinadora de guiones desde los primeros años en antena. Sin embargo, lo cierto es que su papel en la escalada hacia la fama de Motos es más importante de lo que muchos creen

Preguntado por su matrimonio en el pódcast de emprendimiento y crecimiento personal 'Tengo un plan', presentado por Sergio Beguería y Juan Domínguez, el humorista se ha expresado como nunca sobre la importancia de su esposa en su vida. «Laura es la mujer de mi vida, es mi pareja. Es mucho mejor persona que yo...», ha comenzado diciendo el presentador en esta entrevista.

A Motos le «alucina» que su esposa sea una persona que «sigue teniendo la ilusión intacta»: «Tú la ves sola en casa y está cantando, está hablando en voz alta, está diciendo lo que piensa... Todo le hace una ilusión tremenda, siempre tiene una sonrisa, es buena gente a morir, es listísima, tiene mucho criterio... Estaría diciendo piropos de ella toda la noche».

Apoyo fundamental

Pablo Motos ha explicado que Laura Llopis fue una de las primeras personas que «confió» en él, hasta el punto de convertirse en su gran apoyo en uno de los momentos más duros de su carrera. Todo sucedió cuando escribía monólogos en 'El club de la comedia' y buscaba un hueco en televisión, algo que desde las altas esferas del programa le negaban.

«Me decían que no podía salir en la tele porque era muy feo, mi cara no tenía personalidad, porque no tenía mandíbula... Que yo era un guionista extraordinario, pero que nunca en la vida haría tele. Me lo dijo una persona muy poderosa de este país que era jefe de la productora en la que yo trabajaba», ha desvelado en el pódcast.

Fue en aquel momento cuando su mujer, Laura, le hizo recuperar la confianza con sus palabras, dejándole claro que era una persona más que válida para ello: «Laura confiaba en mí, me decía 'Pablo, tú tienes estrella, tú eres diferente. Cuando tú sales en el bar, pasa algo. Este tío no lo ve, pero tú eres la hostia'».

Para él, el apoyo de su esposa fue clave a la hora de seguir persiguiendo su sueño de dedicarse a la pequeña pantalla. «Que me dijera eso en ese momento, cuando te están diciendo lo que te están diciendo, pues imagínate lo que era para mí», ha contado el valenciano, al que el tiempo acabó dando la razón con la gloria de 'El Hormiguero'.

Amor incondicional

Preguntado también por las etapas de una relación, de las que ha hablado en varias ocasiones, Pablo Motos desveló que él ahora mismo se encuentra en lo que él llama como momento de «amor incondicional»: «Tú sabes que esa es la persona de tu vida, es la persona más importante de tu vida. Eso no quiere decir que acabes tu vida con esa persona, pero sí que es la persona más importante».

El presentador ha insistido en que, a pesar del amor que se profesan, uno nunca sabe si un matrimonio puede llegar a su fin cualquier día: «No sé si acabaré con Laura. Yo espero que sí. Yo no sé si acabaré con Laura el resto de mis días o si nos separaremos. Creo que en este momento en mi cabeza es imposible, pero puede pasar».

«Para mí, el tiempo que me queda de salud quiero ser feliz. Si ella cambia o yo cambio, y eso te puede pasar, pues podríamos dejar de serlo», ha sentenciado el de Requena, que ya atravesó un duro divorcio del que ha hablado en pocas ocasiones.