Pablo Alborán desvela cómo superó su crisis de salud mental

Pablo Alborán ha confesado en el pódcast de Vicky Martín Berrocal un episodio de su vida en el que tuvo que afrontar una crisis que felizmente superó. El artista malagueño se ha convertido en el nuevo invitado de la diseñadora, una entrevista íntima donde ha hablado de su trabajo, su deseo de formar una familia y las dificultades para trabajar en la industria de la música.

En el pódcast, Pablo Alborán ha recordado sus duros inicios musicales, donde se burlaban de él y le llamaban 'Antoñito Molina', riéndose de su agudo tono de voz. Y también ha recordado un suceso bastante desagradable que le marcó. «Esto nunca lo he contado…», ha empezado. Se trataba de un gran desengaño que vivió con un manager y EMI, entonces su compañía de discos. «Eso también te hace un golpe de realidad muy bestia. Entonces, en ese momento tuve que parar porque dije: 'Mira, yo primero estoy vacío, no tengo nada que escribir, no tengo nada de lo que hablar ahora mismo'. Es que era verdad. No tengo nada que contar, no tengo nada que… No me sale nada. No estaba viviendo», ha recordado.

Pablo Alborán se ha referido a ese momento de todo artista en el que de repente se bloquea después de años a un ritmo infernal y sin detenerse para pensar. «Durante cinco años, seis años, había estado con la automática puesta. Sin parar, pasando por alto muchas cosas personales… Peté», le ha contado a Vicky Martín Berrocal. Por eso, decidió parar y alejarse de todo.

Una familia

«Necesitaba estar con mi familia, hablar de mis miedos, verbalizarlos con ellos. Necesitaba poder contarles mis cosas a los míos, que me iban a entender sin la purpurina. Entenderme crudamente y sin juzgarme, sabiendo de dónde vengo», ha explicado.

Durante la charla con la diseñadora, también se ha referido a los anhelos que le quedan por cumplir: «Me encantaría formar una familia, sería un sueño. Tiene que llegar en su momento, pero soy una persona muy familiar. Es inevitable. Muchas veces lo pienso y digo: 'Mi vida ya está teniendo otro camino'. Y mi familia me dice: '¡Pero estás loco! ¡Parece que hay veces que no te conoces!'. Les digo: 'Efectivamente, puede ser que no me conozca, pero me encantaría'».