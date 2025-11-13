Pablo Alborán desvela la razón por la que incluyó el tema 'Mis 36' en su nuevo disco

El Norte Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:43 Comenta Compartir

Pablo Alborán acudía a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco 'KM0', que estrenó el pasado viernes 7 de noviembre y que llevará por bandera por todo el mundo durante el año que viene. En abril del 2024, el artista anunciaba desde el mismo plató su retirada de la música por un tiempo y esta noche ha vuelto para hablar de su vuelta más esperada... con un disco formado por 18 canciones con colaboraciones con artistas de la talla de Ana Belén, Luan Santana o Vicente Amigo.

Sin duda, el momento más especial se ha producido cuando Alborán ha hablado de su tema 'Mis 36', la «última canción que escribí para el disco» y que ni siquiera tenía pensada grabarla en él, pero sin embargo el apoyo de sus seguidores fue clave para terminar de escribirla. «Subí una estrofa para las redes, que no entendí muy bien por qué lo hice porque no estaba en el disco, con la sorpresa de que la gente me empezó a decir 'qué ganas de comprarme el disco' y yo pensando 'Dios mío, si no está terminada y el disco está terminado», ha explicado el artista.

Tras esa oleada de comentarios, el artista lo paró todo «y dije 'a ver, tengo un tema más, que tengo que irme al estudio directamente a grabar y producir' y grabé esta canción que habla del amor propio». Una canción que ha dado mucho que hablar, pero que tiene varias interpretaciones según él mismo ha reconocido: «Es una canción que habla de una posible despedida o no, según lo que la gente interprete cuando la escuche».