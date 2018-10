Omar Montes vuelve a ponerse en contacto con Chabelita Omar Montes. / Telecinco La defensora de la hija de Isabel Pantoja, en el plató de 'GH Vip', ha asegurado que el cantante no ha recibido respuesta alguna EL NORTE Lunes, 15 octubre 2018, 14:16

Omar Montes quiere zanjar algún tema que todavía tiene pendiente con su ex, Chabelita Pantoja, según ha señalado Aneth, amiga de la hija de tonadeillera, que insiste en que el rapero intentó ponerse en contacto con la exconcursante de 'GH VIP 6' a través de un mensaje de teléfono poco después de su salida de la casa de Guadalix de la Sierra, según recoge el portal 'Bekia'.

La misma fuente ha asegurado que no ha podido leer ese mensaje. «No he leído la conversación, pero lo que sé es que Isa no le ha contestado ni piensa contestarle». El mensaje le habría llegado a Chabelita una de las noches de fiesta de las dos amigas.

«Mi nieto se ha equivocado con Techi», comentaba la abuela de Omar, ante la mirada de su nieto ya en plató, tras ser expulsado del reality. Este momento, junto con una serie de vídeos en los que Techi muestra sus dudas hacia el cantante, han originado un gran enfado del exnovio de Chabelita. «Joder hija. Que sigas ahí bien en el concurso, que lo estás haciendo muy bien y que eres una joyita. Y nada, que cuando salgas vendré a recibirte, que creo que va a ser pronto», decía Omar a Techi.