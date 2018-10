Omar Montes saca a la luz su oscuro pasado en 'GH VIP' Omar Montes, antes de entrar en la casa de 'GHVip'. / Telecinco El rapero ha recordado los peores momentos de su vida EL NORTE Miércoles, 3 octubre 2018, 19:12

Omar Montes, el último concursante en incorporarse a 'Gran Hermano VIP 6', ha explicado a través de una gráfica los momentos más difíciles y los más dulces de su vida. «Algunos los he omitido para no acabar en...», explicó el cantante, para no meterse en un lío.

A continuación, el rapero desveló que su primera experiencia negativa la vivió durante su infancia debido a la muerte de su prima en un accidente de tráfico. «Era mi prima pequeña y también mi novia, teníamos unos diez o doce años y estábamos todo el día juntos». A raíz de este suceso, entró en una fase de depresión que le llevó a tener problemas en el colegio. «Tuve muchas peleas con profesores, la gente pasaba de mí, no me querían y me hacían el vacío. Me decían que me fuera para mí país y me pegaban».

En ese momento, Jorge Javier Vázquez le pidió que cambiase de tercio y recordarse algún momento agradable. «El mejor momento es cuando nació mi hijo Omar Junior. Ha marcado mi vida».

Como era de esperar también abordó su relación con Chabelita. Comentó que se conocieron a través de una red social y se empezaron a seguir. «Me dijo que le encantaba mi música y nos empezamos a conocer. Un día quedamos en persona y seguimos viéndonos hasta que surgió el amor», explicó.

Uno de los mejores momentos que ha compartido con la hija de Isabel Pantoja fue cuando ésta visitó Pan Bendito, su barrio, «Se hace llamar ahora con sus amigas las panbenditas. Yo las llevaba allí siempre», aseguró el joven, mientras Pantoja, en el plató, no se podía creer lo que estaba oyendo, tal y como publica Ecoteuve.