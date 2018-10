Omar Montes o Asraf abandonarán el jueves la casa de 'GH VIP' Asraf junto Omar Montes, en 'Gran Hermano Vip'. / Telecinco Verdeliss y Miriam Saavedra, las otras dos nominadas, se han librado de la quema EL NORTE Miércoles, 10 octubre 2018, 11:58

El pasado martes pudimos ver una nueva entrega de 'GH VIP: Límite 48 horas'. Nada más comenzar, Jorge Javier adelantó los porcentajes ciegos de los cuatro nominados: el 34,1%, el 7,4%, el 6,4% y el 52,1%. A continuación, desveló que los alegatos a favor de la permanencia de cada uno de los nominados tendría lugar en plató y correría a cargo de sus amigos y familiares.

Al ver los porcentajes ciegos, Jorge Javier comentó: «Como habéis visto, la expulsión es cosa de dos, así que pongo los teléfonos en pausa porque vamos a salvar a uno de los nominados menos votados. Vamos allá. Preparados los nominados, por favor, poneos en pie: El nominado o nominada que está salvado es... ¡Verdeliss!». La de Pamplona al conocer el veredicto comentó: «Estoy muy contenta porque yo me hacía con un pie fuera y me da fuerzas porque, por lo que sea, se me quiere aquí dentro» y añadió: «Me parece muy curioso que no se hayan puesto detrás de mí Makoke y Mónica, porque cuando hago una pequeña aportación a la cámara, siempre saltan ellas como a desacreditar lo que digo y me dejan perpleja. Siempre me soltáis la puntilla y os lo tomáis muy a la defensiva».

A continuación, el presentador se dispuso a dar el nombre del segundo nominado salvado. La expulsión del jueves estaba entre los tres... Hasta ahora. Porque, a partir de este momento, se convierte en un duelo. Por favor, poneos de pie, porque está salvado o salvada... ¡Miriam!». Al conocer su salvación, la peruana comentó: «Perdonadme, a veces pierdo los nervios, pero voy a intentar ser mejor persona cada día. Lo voy a hacer por ustedes, por brindarme su apoyo. Siento los inconvenientes, soy la persona más imperfecta que puede existir».

Al conocer su nominación, Omar Montes apuntó: «Estamos jodidos, pero contentos. La verdad es que me lo esperaba porque la gente apoya mucho a Verdeliss y a Miriam y nosotros, desgraciadamente, teníamos las de perder. Si me tengo que ir, me iré y a mucha honra. Yo me lo he pasado aquí muy bien, he conocido a mucha gente, he hecho amigos... Con haber perdido, ya he ganado».

En ese momento, el presentador se dirigió a Asraf a quien preguntó: «¿Quién crees que te va a defender?» y éste contestó: «No sé, puede ser cualquiera», para a continuación ponerse a llorar.

Pero la gran sorpresa para ellos fue ver a Isa Pantoja en la pantalla, sobre todo para Techi y Omar: «Asraf, te tienes que salvar porque has entrado con una clara desventaja al ser el menos conocido, pero creo que queda mucho Asraf que ver. Te has enfrentado a Ángel diciendo las cosas que piensas. Le has dicho las cosas claras a Techi, aunque ya se te ha olvidado un poquito, pero al menos se las dijiste. También tienes que salvarte porque hay mucha gente que merece la expulsión antes que tú».