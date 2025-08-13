Olivia Rodrigo y Louis Partridge, ¿compromiso o solo romanticismo? La cantante fue vista con un llamativo anillo en su mano izquierda durante un paseo con su pareja, y los rumores sobre un posible compromiso no han tardado en explotar

El Norte Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:17 Comenta Compartir

Una pareja que pasea por las calles de Los Ángeles. Una fotografía. Cientos de rumores. Este es, brevemente, el relato de una historia de amor que se consolida entre Olivia Rodrigo y Louis Partridge. La cantante, además, lucía un brillante anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo, lo que desató especulaciones sobre un posible compromiso.

No es la primera vez que la pareja muestra gestos de cariño en público desde que comenzase su relación a finales de 2023. Su aparición más comentada, como recoge Bekia, fue en Wimbledon 2025, donde se besaron apasionadamente en las gradas del torneo, consolidando su estatus como una de las parejas favoritas de la generación Z. Olivia, con un vestido de cuadros vichy y gafas de sol, y Louis, con traje azul marino, se robaron todas las miradas desde el Palco Real.

Pero hay un detalle que los fans de la cantante no han pasado por alto: el anillo que lucía Olivia en ese paseo romántico no es nuevo. En una entrevista con GQ, Olivia explicó que fue un regalo de su maquilladora durante el rodaje de 'High School Musical: The Musical: The Series'. «Me ayudó mucho, y me consiguió este anillo cuando terminamos. Dice 'ESCRIBE LAS CANCIONES DE TU CORAZÓN'», reveló la artista.

La conexión entre ambos también ha llegado a la música. En su canción 'So American', Olivia canta: «Oh Dios, me voy a casar con él / Si él sigue así». Durante su actuación en Glastonbury, presentó el tema con una dedicatoria a su novio británico: «Amo Inglaterra muchísimo. Por suerte, también me encantan los chicos ingleses. Escribí esta canción sobre conocer a un chico inglés al que le encantan las judías en una papa asada».

Louis, por su parte, ha hablado abiertamente sobre las presiones de salir con alguien tan famoso. En una entrevista con British Vogue, confesó: «Ella lo tiene mucho peor que yo. Tiene toneladas y toneladas de ojos sobre ella. Las citas probablemente no deberían hacerse a la vista del público». El joven se describió como el clásico novio 'golden retriever, reconociendo que en relaciones pasadas su mente funcionaba «a una velocidad diferente».