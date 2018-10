Olfo Bosé recuerda a su hermana Bimba en 'Ven a cenar conmigo' Olfo Bosé, en el centro, con el resto de sus compañeros en 'Ven a cenar conmigo'. / Mediaset El sobrino de Miguel Bosé dejó claro la importancia que supuso para él la diseñadora EL NORTE Martes, 16 octubre 2018, 11:07

Olfo Bosé se convertía en la noche de ayer en el segundo anfitrión del reality 'Ven a cenar conmmigo: Gourmet edition', momento en el que ha querido recordar a su hermana Bimba Bosé, aportando el toque emotivo a la velada: «En estos momentos de cocina que me acerco a lo divino es cuando más se me personifica mi hermana Bimba. Es una referencia que, si empujo demasiado, me pongo a llorar, pero no lo voy a hacer, porque llorar es de egoístas», comentaba el sobrino de Miguel Bosé, que añadía: «Ella se ha ido y no ha vuelto con lo que está bien, digo yo».

Una vez que la ha recordado no ha querido responder a más preguntas sobre su hermana y les ha pedido a sus compañeros hablar de temas más alegres, aunque dejando claro la importancia que tuvo para él la diseñadora: «Mi hermana ha sido siempre la que rompía el hielo y yo la seguía por detrás».