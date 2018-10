Ana Obregón habla, por primera vez, de la enfermedad de su hijo 01:14 Ana Obregón. / Efe La actriz ha explicado cómo recibió la noticia del cáncer de Aless Lequio EL NORTE Miércoles, 3 octubre 2018, 13:16

Ana Obregón, en una entrevista para la revista 'Hola!' ha contado cómo ha vivido los meses de lucha y miedo mientras su hijo era tratado de un cáncer en Estados Unidos.

La actriz y bióloga incide en que la fuerza que ha demostrado su hijo durante todo este tiempo le ha llevado a no caer rendida: «Al ver su impresionante entereza, me dije: 'Si yo ahora me quedo en shock, no salvo la vida de mi hijo».

En la entrevista, también explica cómo recibió la noticia de la enfermedad de su hijo: «Cuando el médico nos dice 'su hijo tiene un tumor', es como si se hubiera bajado de repente el telón de mi vida».

Sobre su vuelta a los escenarios, señaló que su máxima y única prioridad es su hijo: «La Ana Obregón artista ya no existe, ya solo queda la madre. La primera se fue y no creo que vaya a volver nunca más».