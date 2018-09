Nuria Roca hace unas polémicas declaraciones Nuria Roca. / Antena 3 La presentadora ha comentado que «si deseo a otro, no tengo por qué decírselo a mi marido» EL NORTE Martes, 11 septiembre 2018, 18:16

Nuria Roca ha entrado en la nómina de colaboradores del programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero'. La presentadora ha vuelto a hablar sin ningún problema de un tema que ha causado una gran controversia y que no ha dejado indiferente a casi nadie. La presentadora no desmintió, ni afirmó que le hubiera sido infiel alguna vez a su marido, aunque ha dejado claro que «si deseo a otro, no tengo por qué decírselo a mi marido».

En una entevista que concedió a 'Vanitatis', y de la que se hacía eco ABC.es, señalaba que no se consideraba una persona celosa: «Los celos son un síntoma de inseguridad y si tienes las cosas claras, no tienes por qué tenerlos… Yo no quiero al lado a nadie que no quiera estar conmigo», ha señalado.

Nuria Roca y su marido Juan del Val se conocieron durante una entrevista de la periodista en la radio y ya llevan 17 años casados, con tres hijos en común.