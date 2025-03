Unos nuevos mensajes no dejan en muy buen lugar a Anita de 'LIDLT 8'

El Norte Jueves, 20 de marzo 2025, 19:36 Comenta Compartir

El debate final de 'La Isla de las Tentaciones 8' del pasado 17 de marzo sirvió para que salieran a la luz, los mensajes de texto que Anita y Manuel habían compartido en noviembre de 2024 después de las grabaciones del reencuentro de la isla tres meses después. Unos mensajes que hacían ver que Manuel jamás había querido a Anita como tanto le decía a ella y que revelaban que ella quería distanciarse de él para recuperar a Montoya. Pero, Gloria, la hermana de Manuel, ha desvelado más mensajes sobre esta conversación dónde ha querido hacer ver que Anita es la que miente.

«Ana, a día de hoy eres mi prioridad, me vas a reventar, tú eres mi karma. Te amo, lo sabes. No quiero a ninguna tía, solo a Anita Williams, ¿no me quieres ni un poquito?», eran las palabras que el extentador le decía a Anita por mensajes, mientras que durante el debate final defendió que «yo no he estado enamorado de esta chavala, que le he podido decir 'te amo', 'te regalo el cielo', pero para liarme con ella».

Unas «falsas» declaraciones de amor que la catalana trató igualmente de evitar dejándole claro al extentador que «yo no quiero que te enganches de mí porque, ahora mismo, estoy en una situación de la vida que no puedo quererte con la misma intensidad que me quieres tú a mí». Sin embargo, Manuel continuó defendiendo que Anita mentía y pedía a su hermana Gloria, que guarda su móvil mientras él participa en 'Supervivientes', que sacara a la luz más fragmentos de la conversación para que se viera que Anita también le decía cosas bonitas a él.

«Anita sigue mintiendo»

De esta manera, la hermana de Manuel, Gloria González, afirma tener pruebas que demuestran que «Anita sigue mintiendo». Según ella, en el móvil de su hermano ha encontrado imágenes comprometedoras y mensajes en los que la expareja de Montoya insiste en que viajarán juntos a Ámsterdam «sí o sí». También le dice que le habría gustado «parar el tiempo» para estar más tiempo con él en Madrid, ya que le supo «a poco», y que nunca antes le había hecho «tanta ilusión» que alguien comprara un billete de tren solo para verla.

Además de revelar estos mensajes, Gloria ha compartido la captura de una conversación en la que Manuel le dice a Anita: «Descansa, toto, te amo», a lo que ella responde: «Y yo a ti, mucho». También ha mostrado otra conversación en la que la concursante de 'Supervivientes' le asegura al novio de Gabriela que sabía que Montoya «iba a montar un poco de espectáculo» en 'La Isla de las Tentaciones' porque lo conocía bien.

Temas

La Isla de las Tentaciones