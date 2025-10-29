El nuevo amor de Imanol Arias tras romper con la vallisoletana Nuria Gutiérrez

El Norte Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:06 Comenta Compartir

Imanol Arias ha encontrado de nuevo el amor, a sus 68 años de edad, y lo ha hecho, según informa Lecturas, junto a Nélida, una abogada argentina con la que ahora comparte vida. La pareja se conoció mientras el actor estaba de gira por el país sudamericano con su obra de teatro. «Lo de Imanol es una historia de amor preciosa», comenta Luis Pliego en el programa 'El tiempo justo'. Se trata de la primera mujer conocida con la que se le relaciona desde hace dos años, cuando Imanol vivió un idilio con la profesora de yoga vallisoletana Nuria Gutiérrez de Cos.

El romance de Imanol Arias con la vallisoletana Nuria Gutiérrez de Cos

Imanol Arias comenzó una relación con la profesora de yoga vallisoletana Nuria Gutiérrez de Cos tras su separación de Irene Meritxell. Fue en 2021 cuando salió a la luz que el actor y la fotógrafa habían decidido tomar caminos por separado después de once años de matrimonio. «Cuando las cosas se van haciendo con tranquilidad y con cariño, nunca tienes problemas», declaró entonces Irene Meritxell, remarcando que se trataba de una separación amistosa. Después a Imanol se le relacionó con la vallisoletana Nuria Gutiérrez Cos, instructora de yoga y empresaria. Fundó hace aproximadamente doce años su propio centro en Valladolid: 'Respira profundo', con sede en el barrio de Parquesol de Valladolid. Allí imparte cursos y talleres y organiza actividades variadas como retiros. De pelo rizado y complexión atlética, conoció a Imanol al convertirse en su profesora de yoga para ayudarle con una dolencia de espalda y supuestamente surgió el amor.

Ampliar Nuria Gutiérrez de Cos. Fotografía de @abelandres5331, publicada en la cuenta de Instagram de Nuria Gutiérrez de Cos, @yogarespiraprofundo.

Se desconoce cuando habrían roto Imanol y Nuria Gutiérrez de Cos pero el periodista Luis Pliego ha explicado en el programa 'El tiempo justo' que el actor y Nélida «se conocieron el año pasado, con Imanol escapando del rollo judicial». Además, ha añadido que «Los amigos la conocen como Nelita. Es una abogada especializada en Derechos Humanos. Es un perfil afín a Imanol, siempre concienciado y con valores. Ella vive en su casa de Madrid. Otra relación que es salir de una etapa oscura».