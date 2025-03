Una nueva incógnita sale a la luz en el caso de las muertes de Gene Hackman y su mujer

El Norte Lunes, 17 de marzo 2025, 18:28 Comenta Compartir

Las muertes de Gene Hackman y Betsy Arakawa siguen dando que hablar. Los análisis forenses desvelaron que Betsy fue quien murió primero a causa de una infección por hantavirus. Una semana más tarde le llegó la hora al actor, que tenía un Alzhéimer tan avanzado que posiblemente ni sabía que su mujer había fallecido.

Sin embargo, esto son solo las primeras pesquisas de los expertos y sigue habiendo muchas dudas por resolver. Como por ejemplo, cómo se contagio la esposa de una enfermedad tan poco habitual y que tienen normalmente los roedores. O, peor aún, ¿cómo puede ser que llamara a la clínica de su médico 24 horas después de la muerte estimada por los forenses?

Esa es la última información que publica el 'Daily Mail', que ha hablado con el doctor Josiah Child, que tiene una clínica en Santa Fe, cerca de la casa de los fallecidos. «La señora Hackman no murió el 11 de febrero porque llamó a mi clínica el día 12», ha asegurado. «Había llamado unas semanas antes de su muerte para preguntar por un ecocardiograma, un escáner de corazón, para su marido. No era paciente mío, pero uno de mis pacientes le había recomendado mi clínica. Pidió una cita para ella misma el día 12 de febrero, pero no tenía nada que ver con algo respiratorio», ha añadido.

Pero dos días antes de su cita con el médico, Betsy llamó para cancelar. Aseguraba que su marido no estaba bien. «Marcamos otra cita pero nunca apareció. No mostró ningún síntoma de afección respiratoria y la cita no tenía nada que ver con hantavirus. La intentamos llamar en un par de ocasiones sin obtener respuesta», ha reiterado el profesional de la salud.

Además, señala que los pacientes que fallecen a causa del hantavirus lo hacen en el hospital. «Es una sorpresa que la señora Hackman hablara con mi clínica el 10 y el 12 de febrero sin mostrar síntomas respiratorios», ha insistido.

Su perro falece por inanición

Esta información despierta aún más dudas en el caso, que continúa bajo investigación. Sobre todo porque el mismo día de la supuesta muerte, el 11 de febrero, Betsy había sido vista en público realizando diversos recados. Desde visitar un supermercado hasta la tienda de mascotas.

Otro dato que se ha conocido recientemente de lo ocurrido en esa semana trágica es el motivo de la muerte del perro de la pareja. Mientras los otros dos animales del matrimonio estaban en malas condiciones pero vivos, uno de los canes falleció en el mismo baño en el que murió Betsy. La causa fue, según han determinado los forenses, deshidratación e inanición. Acababa de ser operado y estaba todavía convaleciente.

Mientras tanto, el hijo mayor de Gene Hackman se ha puesto en marcha para reclamar lo que considera que le corresponde de la herencia. El actor se lo había dejado todo a su esposa, por lo que está por ver cómo se reparte el testamento.