Madre e hija, en los instantes previos a conocerse el veredicto de la audiencia. Telecinco

Nueva expulsión en 'Supervivientes All Stars 2025'

La concursante que seguirá en el reality sali ó de un ajustadísimo duelo entre Adara Molinero y su madre, Elena Rodríguez

El Norte

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:39

Un ajustadísimo duelo entre Adara Molinero Elena Rodríguez deja a una de ellas fuera de 'Supervivientes All Stars 2025'

Iván González, Adara Molinero y Elena Rodríguez se convertían esta semana en los nominados de 'Supervivientes All Stars 2025', pero tras la salvación del concursante, la expulsión quedaba entre madre e hija. Tras esa decisión, Adara comentaba: «Estoy triste, la verdad, porque la última persona con la quería estar aquí, obviamente, es mi madre. Pero bueno, es un juego, ha tocado así... Qué le vamos a hacer» y su made añadía: «Yo quiero que se salve ella, tiene mucho más que dar que yo. Es una luchadora y lo va a hacer muy bien. Se tiene que quedar».

Madre e hija se ponían en pie en el centro de la palapa para descubrir para cuál de las dos había terminado la aventura. Jorge Javier conectaba en directo con ellos y les trasladaba el veredicto final: «Los espectadores de 'Supervivientes All Stars', con sus votos en la app de Mediaset Infinity, han decidido que la concursante salvada sea... ¡Adara!».

La concursante salvada se venía completamente abajo mientras abrazaba a su madre, que no dudaba en consolarla: «Ya está, yo me voy feliz, mi vida está ahí fuera. Quiero que esto lo luches semana a semana. Disfruta, relájate, disfruta de este paisaje precioso. Lucha por lo tuyo, hija, también te pertenece. Yo desde fuera te defenderé todo lo que pueda. Tú lucha por esto. Piensa por quién estás aquí. Estoy tan orgullosa de ti... Jorge soy tan feliz de haber tenido a mis dos hijos. No puedo pedir más».

