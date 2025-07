Un ex novio de Michu asegura que la fallecida «ha pasado necesidades» con los suyos

El Norte Jueves, 24 de julio 2025, 19:25 Comenta Compartir

La muerte de Michu, ex pareja del hijo de José Ortega Cano, José Fernando, está dando pie a un auténtico culebrón que no para de crecer. Ahora ha aparecido en escena un antiguo novio de Michu, Alberto, para denunciar lo que él ha calificado como «barbaridades» que ha presenciado durante su contacto con la familia de la difunta. Además ha acusado a Tamara de buscar solo la fama y hasta se ha alineado con los Ortega Cano en el conflicto.

Su aparición se ha producido en el programa 'TardeAR', donde el joven ha comentado: «Estoy aquí por el honor de Michu. Las barbaridades que estoy viendo de la familia de ella... estoy indignado. Se han dicho cosas que no son verdad cuando hay una persona que está fallecida», ha comenzado su intervención. Y ha pasado a revelar detalles y comportamientos que ha visto durante su tiempo con Michu.

«Cuando yo la he conocido, había mucho distanciamiento con su familia. Pero es verdad que viendo lo que estaba diciendo Tamara, ha dado a entender que ha estado pendiente de la niña y su hermana, cuando es mentira. He estado delante y Michu ha pasado muchas veces necesidades y yo he estado como persona y me contaba de todo», ha asegurado en 'TardeAR'.

«Tamara quería ser famosa porque su hermana había tenido la oportunidad de conocer a esa persona», ha dicho en relación a José Fernando. «Ella hablaba como de enfrentamientos de su hermana y de que tenía que hablar de la familia Ortega por no ayudarla económicamente», ha precisado en clara alusión al presunto deseo de Tamara para que la andaluza acudiera a platós a hablar de la familia de su hija.

El joven ha expresado que Michu tenía un corazón noble y que su único interés era velar por el bien de su hija, algo que siempre habría antepuesto a cualquier deseo de hablar mal de los Ortega Cano. «Me contó en vida que su hermana la vendió, Tamara contó la operación que ella tuvo», ha recordado en relación a una de las visitas de su excuñada a los platós de televisión.

Según la versión de Alberto, Michu siempre mantuvo sus distancias con Tamara y tuvo prudencia para no revelar cosas que luego ella pudiera contar en televisión. «Me decía que no podía hablar mucho con ella para que no tuviera mucha información», ha indicado el exnovio de la fallecida.

Además, Alberto ha confirmado lo que ya dijo Gloria Camila, que ella no había estado muy presente en la vida de Michu y la pequeña, y que solo en los últimos tiempos hubo un acercamiento más personal. «La niña siempre estaba con su madre; si no, se la quedaba Inma, la madre», ha precisado.

Finalmente, el exnovio de Michu ha querido ser muy concreto en su conclusión en relación a la pequeña que queda ahora sin madre: «Esa niña se merece algo mejor. Se merece una educación mejor y estar rodeada de una familia que realmente la quiera, no por la manipulación».

