El 'no novio' de Isabel Pantoja denuncia a la tonadillera «Yo soy solo el chófer de Isabel, lo del querido, no lo entiendo. Esta movida no me gusta», ha dicho Eduardo Aguilar, más conocido como el Tato EL NORTE Valladolid Martes, 13 noviembre 2018, 12:32

Hasta hace una semana era un auténtico desconocido, pero desde que se hizo pública su supuesta relación con Isabel Pantoja se ha convertido en uno de los hombres más buscados por la prensa del corazón. Eduardo Aguilar, más conocido como el Tato, aparecía en 'Viva la vida' para dar su versión de su 'no noviazgo' con la tonadillera, lo que le ha provocó el despido de Cantora, donde ejercía de capataz.

Lo primero que ha contado es que emprenderá acciones legales contra Isabel Pantoja por despido improcedente. «La voy a denunciar. Nunca firmé el contrato de trabajo, solo el de confidencialidad. Me han despedido por los rumores y la persecución de la prensa», recoge 'Abc', negando su protagonista cualquier tipo de relación con la artista más allá de la laboral. «Yo soy solo el chófer de Isabel, lo del querido, no lo entiendo. Yo tengo familia e hijos. Esta movida no me gusta».