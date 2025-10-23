Un novio famoso y los estudios que dejó Blanca Suárez para ser actriz La intérprete madrileña acudió es este miércoles 22 de octubre a 'El Hormiguero' para presentar la segunda temporada de la serie de Netflix 'Respira'

Blanca Suárez puede presumir de una impecable trayectoria profesional como actriz. A pesar de que ha formado parte de muchas producciones, la madrileña siempre recordará con especial cariño dos trabajos: Su papel de Julia Medina en 'El internado' y 'El barco', con el personaje de Ainhoa Montero.

Blanca fue nominada al Premio Goya en la categoría de Mejor actriz revelación por su interpretación en la película 'La piel que habito' (2011), de Pedro Almodóvar. Otros directores como Imanol Uribe, José Luis Cuerda o Álex de la Iglesia también han querido contar con su talento.

En una entrevista para ABC reveló que el rasgo que más le define es «la templanza». «Creo que intento manejar las situaciones más peliagudas desde la calma», aseguró. Igual que destacó lo positivo, Blanca reconoció lo menos bueno. «Soy perezosa. Admiro a la gente que tiene fuerza de voluntad extra para hacer mil cosas a la vez. Me fascina», comentó para este diario.

La actriz siempre ha querido mantener su vida privada alejada del foco mediático. No obstante, que una actriz de su talla consiga esto es prácticamente imposible.

Blanca Suárez, hija de un arquitecto y una banquera, puede afirmar que nació para ser actriz. Con tan solo ocho años, se apuntó a la escuela Tritón de Artes Escénicas, de forma parelela, la joven se matriculó en el grado de Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Finalmente, acabó dejando estos estudios para dedicarse de lleno en su carrera cinematográfica.

Blanca Suárez ha sido una mujer enamoradiza. Artistas y compañeros de profesión como Mario Casas, Joel Bosqued, Miguel Ángel Silvestre o Dani Martín han formado parte de su vida, pero tras varios intentos fallidos, la actriz parece que, por fin, ha encontrado al que podría ser su gran amor. Desde 2020 mantiene una relación con el intérprete gallego Javier Rey, de 45 años. Ambos coincidieron en los rodajes 'Lo escondían sus ojos' y 'El verano que vivimos', aunque sus primeras impresiones no fueron del todo buenas. «Me caíste mal, bastante mal. Me pareciste un imbécil. Ahora veo que eres una estafa porque toda la imagen que se proyecta de ti es absolutamente falsa», reconoció la madrileña. Pero, a día de hoy, Blanca y Javier son una de las parejas más consolidadas de este mundo.