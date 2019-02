La novia de Kiko Matamoros: «No descarto volver a ser madre con él» Cristina Pujol ha contado su verdad sobre su relación con el colaborador televisivo EL NORTE Miércoles, 6 febrero 2019, 12:21

«Me quería mantener al margen, pero me han forzado a hablar», ha dicho en su primera entrevista Cristina Pujol, novia de Kiko Matamoros, quien posa en la portada junto a su pareja.

Pujol ha hablado de lo feliz que se encuentra al lado de Kiko Matamoros, tanto que no le importaría pasar por el altar ni descarta terner un hijo con él, pese a lo mal que lo han pasado ellos con sus hijos. «Hemos sufrido mucho con nuestros hijos, pero no descarto volver a ser madre con él», asegura la pareja del colaborador televisivo.

Es un hombre que asegura que le encanta ya desde antes de que se conociesen por primera vez: «Físicamente Kiko me encanta, me pone. Antes de conocerlo lo vi en el AVE y le dije a mi madre: ¡No veas como está el Matamoros con la edad que tiene!». Un factor que no les importa en absoluto a ninguno de los dos, pese a los 23 años que les separan.