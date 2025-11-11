Los nominados y el favorito de la gala 8 de 'Operación Triunfo' María Cruz se conviert en la séptima expulsada del programa; Olivia pasa a ser favorita y Guille Toledano y Lucía Casani pelearán por no abandonar la Academia

El Norte Martes, 11 de noviembre 2025, 11:52 Comenta Compartir

'Operación Triunfo 2025' está llegando a su fin. En su octava gala se han sucedido las sorpresas con los nominados, ninguna sorpresa con la expulsada y sorpresas con los favoritos. En el talent show de Prime Video no se puede dar nada por asegurado y el programa de esta noche ha sido un claro ejemplo de ello.

María Cruz, la concursante canaria abandonaba esta edición de OT con un 16% de los votos en esta semana. Ella se lo ha tomado con humor y ha aceptado su destino consciente de que por delante todavía quedan los conciertos de la gira OT.

El resto de aspirantes se han enfrentado a retos musicales muy variados, desde el flamenco pop de Estopa hasta clásicos del jazz y el indie español. La favorita de la semana fue Claudia, e interpretó Kiss Me en una de las muchas actuaciones en solitario de la gala.

Solo hubo dos duetos: Tinho y Olivia cantando 'Cheek to cheek' de Frank Sinatra y Lady Gaga; y de Guillo Rist y Lucía Casani cantando Sexo en la playa que dejó muchísimas dudas y que mandó a los dos a la nominación final aunque los profesores acabaran salvando a Guillo Rist.