El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gala 5 de Operación Triunfo 2025 . Prime Video

Nominados y el favorito de la Gala 5 de 'OT 2025'

Lucía Casani, por segunda semana consecutiva, y Max, los elegidos para abandonar la Academia, mientras Crespo se convierte en favorito del público

El Norte

Martes, 21 de octubre 2025, 15:39

Comenta

Emocionante y espectacular. Así ha sido la gala 5 de Operación Triunfo 2025 que se ha podido vivir en directo en exclusiva por Amazon Prime Video. El talent show está demostrando un gran nivel y cada semana es más complicado para el público, el jurado y los profesores de la Academia decidir quién debe cruzar la pasarela y quién no.

Esta semana, las nominadas eran Lucía Casani y Judit, quienes defendieron su permanencia con los temas 'Creo en mí' de Natalia Jiménez y 'Ciudad de papel de Malú, respectivamente. Sus brillantes actuaciones fueron seguidas de una espectacular presentación del resto de concursantes.

Tinho y Guillo Rist abrieron el show con 'I wanna be your slave' de Manneskin y los termómetros ya no iban a perder temperatura. Crespo y Claudia Arenas cantaban 'Nada valgo sin tu amor' de Juanes y María Cruz y Olivia hacían saltar en mil pedazos el escenario con 'Yes, and?' de Ariana Grande.

En la gala 5 sonó 'I was born to love you' de Freddie Mercury de la mano de Guille Toledano y Max; La mala costumbre con Cristina y Laura Muñoz y finalmente Papaoutai de Stromae con una Teyou bordando el tema en francés. Y por si eso os parecía poco, el flamante nominado a LOS40 Music Awards 2025, Mayo, mostró su 'Castigo' junto a una deslumbrante Elettra Lamborghini.

Todo estaba decidido para la valoración del jurado que enviaba al otro lado de la pasarela a todos los triunfitos salvo a Lucía Casani, Max, Claudia Arenas y Cristina, la nominación más sorprendente de la noche porque es una de las claras favoritas desde el inicio del talent show. Tras los votos de sus compañeros y de los profesores de la Academia, la decisión para el público quedará entre Lucía Casani y Max, de nuevo nominados. Crespo será el favorito de la semana en un OT 2025 que está llegando a su ecuador.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  2. 2 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  3. 3

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  4. 4 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  5. 5 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  6. 6 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  7. 7

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara
  8. 8

    Las siete joyas robadas en un museo de Valladolid que siguen sin aparecer
  9. 9 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  10. 10

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Nominados y el favorito de la Gala 5 de 'OT 2025'

Nominados y el favorito de la Gala 5 de &#039;OT 2025&#039;