Nominación de castigo para Omar Montes La audiencia de 'GH VIP' ha castigado al rapero por incitar a Asraf a acostarse con Miriam estando borracha EL NORTE Viernes, 5 octubre 2018, 18:23

Los responsables de 'Gran Hermano VIP' dejaron en manos de la audiencia la responsabilidad de castigar a Omar Montes por incitar a Asraf a acostarse con Miriam estando borracha.

Con el 83% de los votos, el público ha decidido castigar a Omar con una nominación disciplinaria. Los hechos se sucedieron el miércoles, después de que los concursantes celebraran una fiesta en la casa de Guadalix de la Sierra. «Túmbate con ella, gilipollas. Que ella quiere...», le dijo Omar, en el momento en el que Asraf estaba ayudando a Miriam a meterse en la cama. «Tú estás mal. No me van esas cosas», contestó el Míster, y Omar dio la replica: «¿Qué cosas? ¿no te gustan las chicas o qué, hermano? Te estoy diciendo que te tumbes con ella». En ese momento, Asraf ya cansado quiso concluir la conversación: «Que va. Ha discutido con todos. Quiero que descanse... que no busque líos».

Tras oír la conversación, los espectadores pidieron su expulsión disciplinaria. Además del rapero, también han sido nominados Asraf y Miriam, según recoge Ecoteuve.