Noelia López, soltera, pero con ganas de enamorarse
Jueves, 20 septiembre 2018, 14:22

Noelia López recurrió a su cuenta de Instagram para anunciar que la relación entre ella y Arnaldo Alonso había llegado a su fin. Pasados los meses, la modelo ha recuperado su rutina diaria junto a su hijo, que «ya ha comenzado sus primeros añitos de guardería», explica en una entrevista concedida a Chance.

La ex de Sergio Ramos reconoce que la maternidad tiene su punto bueno y «su punto menos bueno, pero hay que adaptarse, como todo en la vida» y descarta una ampliación de la familia: «Ni perros puedo tener, él los estresa a todos, eso sería la única opción de ampliar la familia ahora».

Noelia reconoció a través de Instagram que estaba soltera de nuevo, pero no descarta volver a enamorarse: «Eso siempre, de estar bien, feliz y de tener esos sentimientos, por qué no. Pero de momento estoy tranquila, reorganizando mi vida y muy bien, la verdad, no me quejo».

En cuanto a los proyectos profesionales, López reconoce que va a sacar «ahora una cosita, me he lanzado a otra parte de la moda, pero no quiero contar nada porque estamos trabajando a punto de lanzarlo pero me hace muchísima ilusión».