Noelia López y Arnaldo Alonso han roto Noelia López. / Instagram La modelo ha dejado claro su actual estado civil en Instagram, publicando la palabra 'SOLTERA' en mayúsculas EL NORTE Martes, 17 julio 2018, 15:34

Noelia López y Arnaldo Alonso han puesto fin a su relación. Después de varios años juntos y con un hijo en común han decidido iniciar caminos separados.

La modelo era la encargada de dar la noticia a través de su perfil de Instagram. Noelia se había unido a la moda de preguntas y respuestas en los 'Stories' y no ha dudado en responder a una pregunta en la que un fan le preguntaba si estaba o no soltera. «¿Tienes pareja?» le preguntaron y Noelia respondió: «Muchísimas veces se repite esta pregunta, si estoy casada o si soy madre soltera. Os respondo a todas en general: no fui madre soltera pero mi estado civil es SOLTERA».

De esta manera, la modelo despejaba cualquer tipo de duda. Por si fuera poco ha borrado todos las fotografías en Instagram que tenía de su ex. Ahora solamente se pueden ver imágenes junto a su hijo. Una de sus publicaciones más virales ha sido un vídeo en el que aparece junto al niño bailando.