Natalia recuerda los duros momentos que ha pasado Natalia Rodríguez en 'Viva la vida'. / Telecinco La concursante más joven de la primera edición de 'OT' ha mantenido una entrañable conversación con Toñi Moreno en 'Viva la vida' EL NORTE Lunes, 25 junio 2018, 18:51

Natalia Rodríguez, concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo', fue una de las invitadas de este fin de semana en 'Viva la vida'. La que fuera la concursante más joven de aquella edición, acaba de lanzar al mercado un nuevo single. A pesar de encontrarse en plena promoción ha sacado unos minutos para estar con su paisana Toñi Moreno. Las de Sanlúcar de Barrameda han mantenido una entreñable conversación en la que la invitada ha hablado de lo bueno y lo malo de su vida.

Durante la entrevista, Natalia reconoció que ha tenido que luchar mucho, trabajar aún más y que esto le ha hecho pasar realmente malos momentos. Pese a ser la primera de los 16 triunfitos en sacar su propia música, todo lo bueno se acaba: «Finalicé el contrato discográfico y dije: '¿Qué hago con mi vida?'. O sea, me vi en un precipicio con mi vida, en el borde y dije: '¿Qué hago? ¿Lo dejo o sigo?'. Y me dije: 'Por mis... que sigo'». Una decisión nada sencilla, según comentaba la intérprete con lágrimas en los ojos. En ese momento creó su propio sello discográfico «Fui llamando a todas las televisiones y gracias a Dios había sembrado algo bueno que fue portarme bien con todas las teles, con la gente, y me apoyaron muchísimo».

Toñi Moreno conocía su historia y no dudó en mostrarle su cariño: «No es fácil pero lo estas consiguiendo. Estamos aquí las dos hablando de tu carrera y estás demostrando que eres muy valiente».