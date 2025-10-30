Najwa Nimri explica por qué ha perdido 12 millones de euros en patrimonio

El Norte Jueves, 30 de octubre 2025, 19:57 Comenta Compartir

Najwa Nimri ha hablado sobre su situación económica en 'La Revuelta', el programa presentado por David Broncano. La actriz y cantante, como es habitual en el programa, contestó a una de las preguntas clásicas: ¿Cuál es su patrimonio?, a lo que respondió: «No tengo nada», con una mezcla de resignación y humor. Lo llamativo de esta revelación es que contrasta con lo que la propia Nimri aseguró apenas un año antes, en otra visita al mismo programa. En 2024, cuando Broncano le lanzó la misma pregunta, la actriz respondió con naturalidad que poseía una fortuna valorada en «unos doce millones y medio de euros». Ahora, su aparente cambio de fortuna ha despertado el interés del público.

Pero, ¿Cuál es su patrimonio real? La actriz explicó en la revista 'AD' que en Madrid se había mudado «cuatro veces en tres años» porque no encuentra su «lugar». «Mi refugio está en Ávila, es un vagón de tren de los 40 que hacía el recorrido París-Lisboa. Por dentro es como un salón de fumadores años 20 y el jardín, lleno de bambú, parece Miami. Reformaré la cocina al estilo futurista del arquitecto John Lautner». El vagón se encuentra en un pequeño pueblo del sur de la provincia, en un terreno propiedad de la intérprete. En cuanto a su patrimonio inmobiliario, adquirió en 2019 un piso en el madrileño barrio de Las Letras, una vivienda de poco más de 70 metros cuadrados situada en una de las áreas más literarias y cosmopolitas del centro de Madrid. Además, en 2021 también adquirió otro bonito piso con buhardilla en el barrio de La Latina.

En el ámbito empresarial, cuenta con sociedades vinculadas a sus diferentes facetas artísticas. Figura como administradora única de Najwa 2001 S.L., una productora creada para canalizar sus proyectos audiovisuales; también dirige Samba Nimri S.L., centrada en la gestión de su carrera musical; y comparte la administración solidaria de Royal Role S.L., una compañía formada con Carlos Dorrego. Sin embargo, según los últimos registros consultados, ninguna de estas empresas ha declarado actividad oficial en los últimos doce meses.