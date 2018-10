Nagore Robles comenta sus comienzos con Sandra Barneda Nagore Robles en el programa 'Ven a cenar conmigo'. / Cuatro La colaboradora de Telecinco fue la ganadora de la última edición de 'Ven a cenar conmigo' EL NORTE Miércoles, 3 octubre 2018, 21:02

Nagore Robles no tiene por costumbre hablar de su vida privada, pero el pasado lunes abrió un poco su caparazón para contar detalles de su relación con Sandra Barneda, su chica desde hace un par de años y, a la vez, compañera de trabajo en los debates de Telecinco, según recoge Ecoteuve.

«Conocí a Sandra trabajando ella de presentadora y yo de colaboradora. Me miraba y yo también. Un día vi que estaba muy nerviosa y me acerqué y le dije: 'Lo has hecho súper bien'. Ella me sonrió y yo también», comentó en el programa 'Ven a cenar conmigo', el mismo espacio en el que añadió: «Cada domingo vivíamos nuestro reality personal. Había prejuicios y miedo por el qué dirán, trabajando juntas... Pero cuando te quieres tanto, las cosas salen bien».

Nagore contó en el reality de Cuatro que tuvo relaciones heterosexuales y que la primera vez que se fijó en una mujer fue en Ibiza. «Me di cuenta que quería más. Que no quería irme de esa isla». «Después de probar el jamón serrano ya no quieres volver al chóped», le contestó a Ismael Beiro cuando éste le preguntó si volvería a estar con un hombre.