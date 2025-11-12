Nacho Duato y la infanta Margarita protagonizan una divertida conversación El bailarín relató como la infanta lo dejó boquiabierto con su humor y pasión por la música

donde recordó su anécdota sobre la infanta Margarita. «La reina Sofía un día vino con la infanta Margarita a verme en Romeo y Julieta», contó. La presencia de la realeza junto a alguien con problemas de visión le desconcertó: «Y yo digo, pero si es ciega, ¿no? ¿Y para qué la trae al teatro?».

El bailarín explicó que en otros países existen espacios adaptados para personas con discapacidades visuales o movilidad reducida: «Me sabe mal que la reina haya venido con una mujer que no ve». Según Duato, decidió comentarlo a su secretaria: «Dice, Nacho, pero no le digas nada. Yo digo, yo se lo voy a decir. Lo voy a decir bien, pero se lo voy a decir».

Cuando la infanta Margarita asistió a la función, Duato le expresó su sorpresa: «Señora, me extraña que no haya venido con una hija suya». La infanta respondió con naturalidad: «Te equivocas, Nacho, veo un 5%. Y cuando sales veo sombras, pero tú eres el más flexible». También resaltó su pasión por la música: «Es una superaficionada a la música, al rock and roll, es una señora cultísima, hay que decirlo».

Entre risas, Duato compartió su percepción sobre otros miembros de la realeza: «A mí es que Margarita es casi la que a la mejor me cae de toda la familia real, porque como no ve...». Además, Duato reflexionó sobre cómo estas experiencias le permiten ver a la realeza de manera más humana y cercana. Su relato dejó claro que, más allá del protocolo, también hay curiosidad y simpatía en estos encuentros.

