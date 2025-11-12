El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nacho Duato en el programa 'Late Xou de Marc Giró'. TVE

Nacho Duato y la infanta Margarita protagonizan una divertida conversación

El bailarín relató como la infanta lo dejó boquiabierto con su humor y pasión por la música

El Norte

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:07

Comenta

donde recordó su anécdota sobre la infanta Margarita. «La reina Sofía un día vino con la infanta Margarita a verme en Romeo y Julieta», contó. La presencia de la realeza junto a alguien con problemas de visión le desconcertó: «Y yo digo, pero si es ciega, ¿no? ¿Y para qué la trae al teatro?».

El bailarín explicó que en otros países existen espacios adaptados para personas con discapacidades visuales o movilidad reducida: «Me sabe mal que la reina haya venido con una mujer que no ve». Según Duato, decidió comentarlo a su secretaria: «Dice, Nacho, pero no le digas nada. Yo digo, yo se lo voy a decir. Lo voy a decir bien, pero se lo voy a decir».

Cuando la infanta Margarita asistió a la función, Duato le expresó su sorpresa: «Señora, me extraña que no haya venido con una hija suya». La infanta respondió con naturalidad: «Te equivocas, Nacho, veo un 5%. Y cuando sales veo sombras, pero tú eres el más flexible». También resaltó su pasión por la música: «Es una superaficionada a la música, al rock and roll, es una señora cultísima, hay que decirlo».

Entre risas, Duato compartió su percepción sobre otros miembros de la realeza: «A mí es que Margarita es casi la que a la mejor me cae de toda la familia real, porque como no ve...». Además, Duato reflexionó sobre cómo estas experiencias le permiten ver a la realeza de manera más humana y cercana. Su relato dejó claro que, más allá del protocolo, también hay curiosidad y simpatía en estos encuentros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  2. 2

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  3. 3

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  4. 4 Los Javis se separan tras trece años de relación
  5. 5

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  6. 6

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  7. 7

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  8. 8

    La centenaria portada de Las Francesas muestra el resultado de su rehabilitación
  9. 9 Todo lo que necesitas saber sobre la baliza V-16 (y por qué la tuya quizá no valga)
  10. 10

    Empuña un hacha contra la Policía cuando le identificaba por dormir en un coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Nacho Duato y la infanta Margarita protagonizan una divertida conversación

Nacho Duato y la infanta Margarita protagonizan una divertida conversación