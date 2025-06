La muerte de Manolo Zarzo saca a luz un enfrentamiento entre sus hijos

El Norte Jueves, 19 de junio 2025, 12:50 Comenta Compartir

El velatorio de Manolo Zarzo, fallecido a los 93 años, ha destapado una profunda guerra en el seno de la familia, con los cuatro hijos del intérprete enfrentados a Flavia, única hija del actor.

El actor fue siempre discreto en su vida privada y por eso ha sorprendido tanto lo que se ha conocido a su muerte, una serie de profundas desavenencias entre hermanos. El actor se casó dos veces y tuvo cinco hijos: de su matrimonio con María Luz Cañizares nacieron Flavia, Manuel y David, y tras separarse y casarse de nuevo con Pilar Alonso, su viuda, llegaron Mario y Hugo.

Presencia de Flavia

«Es precisamente con Flavia, su única hija, con quien, en vida, el actor había tenido problemas, llegando sus hermanos incluso a decir que Manolo no quería que Flavia lo despidiese en el tanatorio. Cosa que no ha sucedido», ha contado la revista 'Pronto'.

La hija del intérprete acudió al tanatorio a despedir a su padre y ahí apareció la discordia. El programa 'Y ahora, Sonsoles', relató toda la guerra que tiene dividida la familia de Manolo Zarzo y tras consultar con David Zarzo, la periodista Paloma García-Pelayo ha contado que «no querían que fuera Flavia al tanatorio por el conflicto que tenía con su padre».

La hija, también actriz, dejó el teatro para convertirse en madre y, según han contado en el programa, ha ofrecido versiones dispares en entrevistas. Beatriz Cortázar ha explicado que Flavia tenía su propia idea de cómo despedir a su padre. No deseaba un adiós íntimo y familiar, como ha ocurrido, sino abrirlo a todos los amigos.

Versiones

Antes de la emisión del programa, Beatriz Cortázar habló con Flavia Zarzo, como se ha publicado en 'Informalia'. Y ha estallado contra su familia: «Hasta la fecha he estado callada por respeto a mi padre, pero ya no tengo por qué callar más. No hay derecho a que me avise un amigo de la muerte de mi padre y tenga que llamar a todos mis hermanos para que me lo confirmen». «En estos últimos 30 años no hemos pasado ni unas solas Navidades al lado de mi padre, hasta me han dicho que no hacía falta que viajara a Madrid ni que fuera al tanatorio», ha contado.

Pero en otra entrevista para 'El Español', la hija de Manolo Zarzo ha negado cualquier tipo de problema familiar. «Yo me llevo muy bien con todos. De hecho, he hablado con ellos en estos días para invitarlos a mi casa de la playa, en Valencia», ha dicho al citado medio.

Por contra, en la entrevista con 'Informalia' ha asegurado que tenía «una relación muy cercana con mi padre, hablábamos casi todos los días» y ha aprovechado para dejar claro que está convencida de que no recibirá herencia alguna: «No me van a dejar absolutamente nada (...) Lo único que me queda de mi padre son las fotografías que aparecen en Google».