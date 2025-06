Muere el reguetonero puertorriqueño Marvel Boy a los 33 años

El Norte Martes, 17 de junio 2025, 11:08 Comenta Compartir

El reguetonero Ricardo J. Cruz Matos, más conocido como Marvel Boy, murió el pasado viernes, 13 de junio, en el Hospital San Francisco, en Puerto Rico. Un paro cardiorrespiratorio pudo ser la causa de su fallecimiento, según apuntan varios medios locales, aunque también ha trascendido que el cantante había estado ingresado en una clínica para lidiar con problemas de adicción.

El artista puertorriqueño, con dos hijos muy pequeños, nació en Río Piedras el 24 de abril de 1992. Debutó profesionalmente en 2018 en el mundo del freestyle, y se hizo conocido por su interpretación de temas como 'Seguroski' o 'Pa que se lo gozen', antes de lanzar canciones propias entre las que destacan los hits 'Nou, Nou, Nou', 'Loco por vernos', 'Ángeles & Demonios', 'La Calle' y 'A Todas Horas', entre otros. También había colaborado con importantes artistas como Bad Bunny, Alex Rose, J Álvarez, Maldy, Yomo y Casper Mágico, así como con Marconi Impara, Juanka El Problemático, Miky Woodz y Jon Z.

«Marvel Boy se dio a conocer por su estilo inconfundible, tono de voz único y letras que conectaban con la realidad de muchos jóvenes latinos. Su carrera despegó en 2018, cuando una temporada en Houston, Texas, lo llevó a descubrir su pasión por el freestyle. Yo me enteré que Marvel existía porque me lo mencionaban mucho y al yo no saber bien quién era me puse a buscarlo en redes.… y vi que estaba llamando la atención y era como algo orgánico lo que estaba pasando con él. Se veía medio loquito, pero me tripeaba el flow de cómo se doblaba to' para bailar y ese estilo de reggaetón pesao que ya no se escucha mucho», describe el director de Glad Empire.

«Me puse a indagar y vi que estaba trabajando con @pichyboyz y @skaary_beats @kingenano_ Senté a Ceja le enseñe to' los videos que tenia de el y Ceja me dijo: «Fíjate, tiene algo pero hay que verle la cara y hablarle de frente. Cuadramos todo y llegaron a Orlando. Siempre he dicho que para esto se nace. Hay artistas hechos en estudio y hay otros que tienen una chispa. Marvel la tenía. Tenía carisma, era genuino, ingenuo en el buen sentido. Decía las cosas de una manera única y su flow era de el. No se parecía a nadie».

El comunicado de Glad Empire continúa: «Desde el día uno fue honesto con su pasado y nosotros le dijimos: «Tienes dos caminos: hacer música y vivir de esto, o volver a esa vida que te va a llevar a la cárcel o la muerte. Tú decides». Y sin pensarlo dijo: «Yo lo que quiero es hacer música. ¿Dónde firmo?». Ese mismo día, en noviembre del 2018, firmó su contrato con nosotros».

El sello de Marvel Boy reconoce que el cantante «no era perfecto, y sí, como la prensa amarillista ha reportado, estaba bregando con sus cosas...», pero añade: «¿Sabes qué? Marvel no era una mala persona. Era un chamaco que soñaba con ser grande, con subirse en una tarima y con que la gente cantara sus canciones. Sobre todo, amaba a sus hijos y por esos dos bebés que algún día crecerán y leerán comentarios sin empatía, escribo esto. Para que sepan que su papá tenía un corazón puro, que era alegre, que hacía reír hasta al más serio, que era humilde… tan humilde que no se daba cuenta de lo grande que era. Marvel podía ser muchas cosas pero era honesto y leal».

El comunicado finaliza asegurando que «al final, uno no se lleva nada de este mundo, pero deja memorias, deja huellas, deja gente que lo recordará. Marvel dejó eso… y dejó dos seres humanos hermosos que él siempre decía que iban a ser mejores versiones de él. Descansa en paz, Marvel. Te vamos a extrañar mucho. Vuela alto mi niño. Y acuérdate… voy a ti».

Marvel Boy había tenido varios problemas con la justicia ya que en abril de 2024, el cantante fue arrestado en el sector de Río Piedras por posesión de sustancias prohibidas, específicamente dos cápsulas de crack. No pudo pagar la fianza impuesta de diez mil dólares y fue recluido en el complejo correccional de Bayamón. Antes de eso, en 2019, había sido detenido en la localidad de Carolina tras serle incautada un arma de fuego y municiones después de saltarse un semáforo en rojo.