Muere la influencer Bárbara Borges al recibir un disparo en la cabeza

Una nueva tragedia sacude a Brasil, tras la muerte de la influencer Bárbara Borges a los 28 años, al recibir un disparo en la cabeza mientras iba en un taxi en Linha Amarela, una de las principales calles de Río de Janeiro.

Y es que tal y como señala The Sun, la joven creadora de contenido fue sorprendida por un tiroteo entre bandas rivales en la región de Vila do Pinheiro, cuando una bala perdida fue a la cabeza. Fue trasladada de urgencia al hospital, aunque los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Sorprende que Bárbara Borges compartió una publicación días atrás en su cuenta de Instagram en la que hacía una reflexión: «Por favor, cuida de quienes te aman. Cuida de quienes te escuchan, de quienes te esperan, de quienes te desean lo mejor. No descuides lo esencial. Lo que tiene precio, lo recuperamos. Las cosas que perdemos, las recuperamos, pero las personas, no».

