El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La influencer y maquilladora británica Amy Leonard. Instagram

Muere la 'influencer' Amy Leonard después de inhalar 'gas de la risa'

La utilización del óxido nitroso ha ido en aumento en el Reino Unido, especialmente entre los jóvenes, lo que ha generado la alarma en el país británico

El Norte

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:06

Comenta

La redes sociales se han teñido de negro, tras conocerse la muerte de la influencer y maquilladora británica Amy Leonard. Una noticia que ha confirmado la familia de la creadora de contenido, que tenía solo 20 años, a través de una publicación de GoFundMe, donde aseguran que su fallecimiento ha ocurrido después de que la joven inhalara óxido nitroso, conocida popularmente como 'gas de la risa'. Asimismo, su familia, que la ha recordado como una mujer «única, llena de amor, risas y vida», ha solicitado apoyo económico para los gastos funerarios.

Noticias relacionadas

Muere la influencer Stacey Hatfield tras una complicación durante el parto

Muere la influencer Stacey Hatfield tras una complicación durante el parto

Según informan varios medios, la causa de su muerte fue la formación de coágulos de sangre en el corazón y los pulmones como consecuencia directa del consumo de esta sustancia. Tal y como relata, Amy había estado consumiendo el gas con amigos. Tras ser hospitalizada el 29 de septiembre, cuando le confesó a su madre que había estado inhalando óxido nitroso, Amy murió tres días después tras un paro cardiaco. El suceso ha generado alarma en Reino Unido, donde el uso del óxido nitroso en momentos de ocio ha ido en aumento, especialmente entre los jóvenes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  2. 2

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  3. 3

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  4. 4 Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón
  5. 5

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  6. 6 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  7. 7 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  8. 8 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda
  9. 9 Excarcelan a un conductor de 45 años atrapado tras chocar contra un camión en la A-62 en Valladolid
  10. 10 Herido un niño de cuatro años en una colisión entre dos turismos en Aldeamayor de San Martín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere la 'influencer' Amy Leonard después de inhalar 'gas de la risa'

Muere la &#039;influencer&#039; Amy Leonard después de inhalar &#039;gas de la risa&#039;