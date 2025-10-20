Muere la 'influencer' Amy Leonard después de inhalar 'gas de la risa' La utilización del óxido nitroso ha ido en aumento en el Reino Unido, especialmente entre los jóvenes, lo que ha generado la alarma en el país británico

La redes sociales se han teñido de negro, tras conocerse la muerte de la influencer y maquilladora británica Amy Leonard. Una noticia que ha confirmado la familia de la creadora de contenido, que tenía solo 20 años, a través de una publicación de GoFundMe, donde aseguran que su fallecimiento ha ocurrido después de que la joven inhalara óxido nitroso, conocida popularmente como 'gas de la risa'. Asimismo, su familia, que la ha recordado como una mujer «única, llena de amor, risas y vida», ha solicitado apoyo económico para los gastos funerarios.

Según informan varios medios, la causa de su muerte fue la formación de coágulos de sangre en el corazón y los pulmones como consecuencia directa del consumo de esta sustancia. Tal y como relata, Amy había estado consumiendo el gas con amigos. Tras ser hospitalizada el 29 de septiembre, cuando le confesó a su madre que había estado inhalando óxido nitroso, Amy murió tres días después tras un paro cardiaco. El suceso ha generado alarma en Reino Unido, donde el uso del óxido nitroso en momentos de ocio ha ido en aumento, especialmente entre los jóvenes.