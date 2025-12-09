El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alessandro Antonicelli. Instagram

Muere el 'influencer' Alessandro Antonicelli a los 26 años

No pudo superar el cáncer con el que luchaba desde hace dos años

El Norte

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:58

Alessandro Antonicelli, famoso creador de contenido que en sus últimos años documentó su lucha contra el cáncer con el objetivo de recaudar dinero para donarlo a la investigación, ha fallecido a los 26 años, tras no haber podido superar esa cruel enfermedad.

El italiano se ha enfrentado durante casi dos años a una forma agresiva de cáncer óseo. «Hoy el mundo se siente un poco más vacío», ha compartido su equipo cercano. «Ale ha partido, libre de dolor, encontrando la paz que merecía», comenta, pidiendo respeto para la familia del creador de contenido italiano.

El joven, que reunía a más de 193.000 seguidores en Instagram, saltó a la fama tras compartir sus entrenamientos y, desde 2023, su lucha contra la enfermedad, diagnosticada ese mismo año. «Hoy comienza un nuevo viaje para mí», escribía nada más enterarse de la noticia. «Me diagnosticaron osteosarcoma condroblástico, una forma muy rara de cáncer óseo maligno. Un tipo de cáncer que afecta solo al 0,2 por ciento, dos casos por cada millón de personas», explicaba.

El 27 de diciembre de ese mismo año fue sometido a una cirugía mayor cuando le extirparon todo el fémur, las articulaciones de la rodilla y la cadera y parte del músculo cuádriceps, y le reconstruyeron la pierna con una prótesis total de fémur. Pese a que nunca perdió la esperanza gracias a los tratamientos, entre ellos de quimioterapia y radioterapia, las complicaciones de la enfermedad ha terminado por costarle la vida.

