Muere Ben Duncan, amigo de los Príncipes de Gales, tras precipitarse desde un hotel de siete plantas Fue compañero de universidad de los Príncipes de Gales y testigo directo del inicio de su relación

Jueves, 6 de noviembre 2025

Ben Duncan, ex compañero de clase y amigo del Príncipe Guillermo y Kate Middleton, ha muerto a los 45 años de edad, según lo han comunicado agentes de la policía metropolitana de Londres al Daily Mail. Duncan acudió a la universidad de St. Andrews junto al príncipe y la princesa de Gales, donde ambos se conocieron y se enamoraron. Desgraciadamente, su viejo amigo perdió la vida tras caer desde la azotea de un hotel de siete plantas ubicado en Westminster el pasado 30 de octubre, según las fuentes oficiales: «Los agentes respondieron a una llamada de emergencia por un hombre en la azotea de un edificio en Cockspur Street, Westminster, a las 23:02 horas del jueves 30 de octubre. A pesar de los esfuerzos del servicio de ambulancias de Londres, lamentablemente se certificó su muerte en el lugar de los hechos», añadió el portavoz de la policía metropolitana sobre la muerte «inesperada pero no sospechosa» de Duncan en el hotel Trafalgar St. James, de siete plantas.

Ben asistió a la universidad al mismo tiempo que el príncipe Guillermo y Kate Middleton, ambos de 43 años, entre los años 2001 y 2005. Él fue testigo de la primera etapa de su enamoramiento, que narró así en su día también al Daily Mail: «Era el final de su primer año. Yo estaba allí, había muchas chicas guapas. Ella llevaba un vestido bastante atrevido, transparente. Él estaba sentado en primera fila y Kate tenía la mirada fija en él. Ella pasó rozándolo camino a la pasarela y las cosas ya nunca fueron iguales. La historia de la monarquía había cambiado», declaró, sobre el primer contacto visual entre los futuros duques de Cambridge.

«Como teníamos a Will y Kate entre nosotros, había agentes de protección real por todas partes. Sabíamos que se habían enamorado y que algo estaba pasando, pero los dejamos tranquilos para que siguieran adelante», añadió.

«Un hombre elegante»

Después de graduarse, Duncan se hizo conocido popularmente por su aparición en algunos programas de televisión, como 'Big Brother', en el año 2010, donde se presentó al mundo como un «hombre elegante». Además de la realeza, Ben tenía una amplia red de amigos bien relacionados, como el mediador político Lord Peter Mandelson, el exmiembro del gabinete convertido en locutor Michael Portillo y el diseñador Nicky Haslam, que había conocido gracias a su trabajo en los medios de comunicación.

Al enterarse de su muerte, el locutor Mike Hollingsworth escribió en Facebook: «Mi querido amigo Benjamin (Ben) Duncan nos ha dejado. Vivió la vida como Peter Pan, el niño que nunca creció. Sus muchos, muchos amigos, que llegaron a amar su encanto, su ingenio, su risa contagiosa y su innato sentido del estilo, lo echarán mucho de menos. El mundo es un lugar más pobre por su fallecimiento. Descansa en paz, Benji», dijo. Otro de sus amigos, que ha preferido mantener en el anonimato, ha declarado que, en los últimos años, Benjamin estaba «luchando contra el insomnio» y que se había vuelto un hombre «mucho más reservado».