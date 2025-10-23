Muere Antonio Herrero, uno de los fundadores del grupo Los Marismeños El cantautor permaneció en el grupo hasta 1992 cuando decidió lanzar su carrera en solitario

El mundo de la música está de luto tras la muerte de Antonio Herrero Romero, uno de los fundadores del grupo Los Marismeños y unas de las figuras más relevantes del flamenco en Andalucía. Su ciudad natal, Huelva, se despidió del una de sus figuras más ilustres.

El artista formó su banda junto a Emilio Losada López, Manuel Millán Vázquez, conocido como «El Bola», y Antonio Vázquez Mendoza. Con ello, comenzaron a interpretar rumbas, sevillanas y fandangos; marcando así el estilo de la agrupación. Los Marismeños se consolidaron en Andalucía con su música popular combinada raíces flamencas.

Ya en 1992, Antonio Herrero decidió abandonar el grupo y comenzar su carrera en solitario manteniendo el estilo que le caracterizó en toda su trayectoria con la esencia rociera. Tras su marcha del grupo, la formación no encontró a nadie que pudiera ocupar su lugar, dejando un gran vacío.

Su muerte ha provocado una gran conmoción en el mundo flamenco, especialmente en Huelva. Muchos de sus compañeros, amigos y seguidores han expresado su pesar a través de redes sociales, destacando su legado musical y personal.

