Motivos de salud impiden acudir a Pablo Chiapella a 'El Hormiguero' Santiago Segura y Ernesto Sevilla, protagonistas de 'La Navidad en sus manos 2', han acudido al programa de Pablo Motos para promocionar el estreno de la comedia

El Norte Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:20

El pasado miércoles, 3 de diciembre, acudieron a 'El Hormiguero' Santiago Segura y Ernesto Sevilla para promocionar el estreno en Netflix de 'La Navidad en sus manos 2'. El programa de Pablo Motos anunció también que Pablo Chiapella acompañaría a sus compañeros de reparto en la comedia de Joaquín Mazón, pero finalmente el actor de 'La que se avecina' no pudo acudir a la cita. «Dice que ha pillado la gripe y que está aparcado», explicó Motos.

.@SSantiagosegura y Ernesto Sevilla nos hablan de la película, ‘La Navidad en sus manos 2’, que se estrena este viernes en @NetflixES #LaNavidad2EH pic.twitter.com/owClG0vjou — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 3, 2025

«¿Creéis que realmente se ha puesto tan malo que no puede venir?», quiso cerciorarse el presentador, que reveló que Segura también se encontraba enfermo. «Yo tengo un gripazo… Y cuando he llegado me dicen lo de Chiapella, que traiga un certificado médico. Esto es como el colegio. Yo no podía dejar tirados a este público maravilloso», comentó con su habitual tono cargado de sarcasmo.

La película

«Se estrena este viernes en Netflix y es la secuela del año pasado», apuntó el director de 'Padre no hay más que uno'. Precisamente Motos bromeó con el número de películas de las franquicias de Santiago Segura. Estando él por medio, Ernesto Sevilla espera que 'La Navidad en sus manos' se convierta «en una saga exitosa como todas». «Estamos hartos de los complejos. O sea, 'Avatar 3' vale, pero 'La Navidad en sus manos 2', no. Y las que hagan falta… Si gusta, ¿por qué dejarlo?», acotó el implicado.

Además, se siente feliz dando vida a Papá Noel. «En esta parte, la gente mala lo secuestra y ponen a un impostor, que también lo hago yo. Entonces, hago dos papeles», adelantó Segura. A lo que el otro invitado apostilló que «también cobra el doble».