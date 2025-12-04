El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
Santiago Segura y Ernesto Sevilla en 'El hormiguero'. Antena 3

Motivos de salud impiden acudir a Pablo Chiapella a 'El Hormiguero'

Santiago Segura y Ernesto Sevilla, protagonistas de 'La Navidad en sus manos 2', han acudido al programa de Pablo Motos para promocionar el estreno de la comedia

El Norte

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:20

Comenta

El pasado miércoles, 3 de diciembre, acudieron a 'El Hormiguero' Santiago Segura y Ernesto Sevilla para promocionar el estreno en Netflix de 'La Navidad en sus manos 2'. El programa de Pablo Motos anunció también que Pablo Chiapella acompañaría a sus compañeros de reparto en la comedia de Joaquín Mazón, pero finalmente el actor de 'La que se avecina' no pudo acudir a la cita. «Dice que ha pillado la gripe y que está aparcado», explicó Motos.

«¿Creéis que realmente se ha puesto tan malo que no puede venir?», quiso cerciorarse el presentador, que reveló que Segura también se encontraba enfermo. «Yo tengo un gripazo… Y cuando he llegado me dicen lo de Chiapella, que traiga un certificado médico. Esto es como el colegio. Yo no podía dejar tirados a este público maravilloso», comentó con su habitual tono cargado de sarcasmo.

La película

«Se estrena este viernes en Netflix y es la secuela del año pasado», apuntó el director de 'Padre no hay más que uno'. Precisamente Motos bromeó con el número de películas de las franquicias de Santiago Segura. Estando él por medio, Ernesto Sevilla espera que 'La Navidad en sus manos' se convierta «en una saga exitosa como todas». «Estamos hartos de los complejos. O sea, 'Avatar 3' vale, pero 'La Navidad en sus manos 2', no. Y las que hagan falta… Si gusta, ¿por qué dejarlo?», acotó el implicado.

Además, se siente feliz dando vida a Papá Noel. «En esta parte, la gente mala lo secuestra y ponen a un impostor, que también lo hago yo. Entonces, hago dos papeles», adelantó Segura. A lo que el otro invitado apostilló que «también cobra el doble».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  2. 2 Hallan un coche en la balsa donde podrían estar Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  4. 4 Un aparatoso accidente en Arroyo de la Encomienda deja seis vehículos dañados
  5. 5

    Revienta con piedras la cristalera de una tienda de telefonía de Delicias y huye antes de que llegue la Policía
  6. 6

    El «monstruo» que degolló a su mujer en plena autovía y tiró su cadáver a un contenedor
  7. 7 Denunciados por cazar una liebre y estar con cinco galgos en un coto sin autorización
  8. 8

    «Sacó de la nada Gijón, revitalizó Sevilla y modernizó la Seminci»
  9. 9 Alerta alimentaria por falta de etiquetado en un calendario de adviento de una conocida marca de chocolate
  10. 10 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Motivos de salud impiden acudir a Pablo Chiapella a 'El Hormiguero'

Motivos de salud impiden acudir a Pablo Chiapella a &#039;El Hormiguero&#039;