¿Qué motivo fuerza a Kiko Rivera e Irene Rosales a estar juntos? Ambos reaparecen ante las cámaras después de dos semanas de anunciar su separación

El Norte Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:42

El primer día de colegio, su hija Carlota necesitaba que sus padres estuvieran juntos. Kiko e Irene aparcaron sus diferencias para acompañar a su hija al centro escolar. Sonrientes y conversando mientras acudían hasta el centro, Kiko e Irene han demostrado tener una cordialidad ante la pequeña.

Ambos salieron del domicilio familiar junto a la niña y se unían a otros padres que también acompañaban a sus hijos al colegio. Mientras Irene conversaba con una de las madres más adelante, el dj se quedaba atrás haciendo lo mismo con un hombre.

En un momento dado, el hijo de Isabel Pantoja se adelantaba y dejaba atrás al resto del grupo para unirse a su exmujer y la pequeña Carlota, mostrándose así como una familia unida a pesar de todo lo que están atravesando estas semanas.