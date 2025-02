Montoya vive su primera noche de pasión con Gabriela en 'LIDLT 8'

EL Norte Miércoles, 12 de febrero 2025, 12:12 Comenta Compartir

Montoya volvía a Villa Playa, después haber visto las imágenes de su 'pareja' Anita en la hoguera, y se dejaba llevar con Gabriela disfrutando así de su primera noche de pasión. «Welcome to de pool party», bromeó Montoya. «Al final ha pasado lo que tenía que pasar. Nos hemos besado, hemos hecho el amor con sentimientos. Nos gustamos, nos atraemos y evidentemente estoy empezando ahora a disfrutar de esta experiencia», confesaba el novio de Anita después de dejarse llevar.

Pero la pasión duraría poco pues la soltera vetada que elegirían las chicas en la hoguera sería Gabriela. La soltera deberá abandonar Villa Montaña durante 24 horas sin tener ningún tipo de contacto con nadie de la villa. «Lo sabía. Es que lo sabía. Qué cara más dura, lo egoísta que es», decía Montoya muy enfadado tras conocer la decisión.

La reacción de Anita

Mientras, la novia de Montoya se enfrentaba a una nueva hoguera, pero esta vez sin poder ver las imágenes, aunque sí las escuchaba y además fueron sus compañeras quienes se encargaron de relatarla lo que ocurría. Ante las reacciones, Anita comentaba: «Qué asco de persona», decía nerviosa Anita. «¿Te puedo dar la mano, Sandra?», soltaba Anita presa de los nervios.

«Te lo juro que no puedo, me cago en su vida entera. ¡Asqueroso! ¡Ya me he cansado! Me niego a derramar ni una lágrima por alguien que no se lo merece una mierda. ¡Me va a dar algo, Sandra! Lo está haciendo por absoluta venganza. No hay nada más malo, más ruin y más cruel que lo que está haciendo él», dijo Anita nerviosa.

Temas

La Isla de las Tentaciones