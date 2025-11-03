Mónica Pont, tras tocar fondo: «Pensé varias veces en el suicidio»
El momento más duro que tuvo que soportar la actriz fue cuando perdió la custodia de su hijo
Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:51
Mónica Pont ha hablado el momento en el que se encuentra. La actriz que ahora estrena obra de teatro en España ha recordado los duros episodios que le llevaron a tener pensamientos suicidas. Tras pasar por una etapa en la que ha reconocido que llegó «a tocar fondo», la actriz y modelo se encuentra mejor y preparada para hablar de sus momentos más duros e incluso de cuando llegó a pensar en el peor de los finales. Mónica Pont lo ha hecho en una entrevista que ha concedido a la revista 'Lecturas' tras volver a España después de ocho años estar viviendo en México.
Mónica Pont ha contado que su infancia ha estado marcada por episodios de abandono y un terrible secreto familiar en torno a su padre. En la actualidad, no tiene relación ni con su madre ni su hermana Eva y sus reproches en público son una herida que arrastra, pero que no es nada comparable al dolor de perder la custodia de su hijo y llevar una larga batalla legal.
Pese a mostrar carácter y ser una mujer dura, esos momentos le han hecho tocar fondo y llegó a pensar «en hacer alguna tontería» hasta que pidió ayuda psicológica. «Varias veces pensé en el suicidio. Yo no quería vivir sin mi hijo y cuando se lo conté a mi psicólogo me dijo 'deja de preocuparte y empieza a ocuparte'». Y así relata que hizo.
La actriz reconoce que vivió al borde del abismo. «Estaba en 50 kilos, se me caía el pelo, se me había retirado la regla, estaba demacrada y sin ganas de levantarme de la cama», ha confesado antes de empezar su remontada.
La terapia y conversaciones con el psicólogo lograron que despertara y comenzara a preocuparse por ella misma y su estado, si quería de algún modo recuperar a su hijo. «Si yo no estoy bien, no voy a poder ayudar a mi hijo, ni a nadie», son las palabras que la televisiva se ha ido repitiendo todo este tiempo para remontar el ánimo y luchar por lo que siempre ha querido.
En la actualidad, Mónica Pont y su hijo Javier, de 21 años, fruto de la que fue su relación con el empresario Javier Segrera, comparten una entrañable relación y ella vuelve a pisar las tablas de los escenarios con la obra 'Sofocos IA'.